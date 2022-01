ERSU – Premio “Giorno della Memoria” in scadenza: come partecipare

Ersu Catania - Bando in scadenza per partecipare all'VIII edizione del Premio per la giornata della Memoria. Montepremi complessivo di 2200 euro.

L’Ersu Catania indice l’ottava edizione del Premio “Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo”. Ci sono ancora poche ore per partecipare all’iniziativa, in scadenza alle 12 del 24 gennaio. La cerimonia di premiazione, invece, si terrà a Catania il 4 febbraio, con modalità ancora da comunicare.

Il tema

Questo il tema individuato per l’ottava edizione del premio indetto dall’Ersu di Catania: “Due ricorrenze ormai celebrate a livello internazionale, il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo, devono costituire un forte monito alle coscienze di noi tutti a contrastare ogni forma d’indifferenza, rimozione, dimenticanza delle drammatiche persecuzioni etniche, religiose, politiche del passato e insieme a combattere ogni forma di violenza del presente”.

Come partecipare

Per partecipare, entro le 12 di oggi gli studenti dovranno inviare una mail con oggetto “Bando Premio “GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO” all’indirizzo clara.lomonaco@ersucatania.it.

La mail dovrà contenere:

La domanda di partecipazione che dovrà essere correttamente compilata con nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale, certificato di iscrizione all’Università di Catania o AFAM e indirizzo e-mail. La domanda deve essere completa anche della firma al consenso al trattamento dei dati personali e all’utilizzo della documentazione.

Elaborato sul tema di 4.000 battute spazi inclusi, in formato Word.

Importo dei premi

Saranno assegnati un primo premio di € 1.000,00, un secondo premio di € 700,00 e un terzo premio di € 500,00.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione competente appositamente nominata dall’ERSU di Catania.