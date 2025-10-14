L’ERSU ha pubblicato il nuovo bando per il contributo trasporti extraurbani 2025, un’agevolazione economica pensata per sostenere gli studenti universitari che devono spostarsi quotidianamente dal proprio comune di residenza alla sede del corso di studi. Il rimborso, fino a 250 euro, è destinato a coprire in parte le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici extraurbani

Chi può richiedere il contributo

Possono fare domanda tutti gli studenti residenti in un comune diverso da quello in cui si trova l’università presso cui sono iscritti, purché:

non superino di oltre due anni la durata legale del corso di studi;

possiedano un ISEE non superiore a 24.335,11 euro , valore fissato per l’anno accademico 2024/2025;

, valore fissato per l’anno accademico 2024/2025; abbiano superato almeno due esami nel corso dell’anno accademico 2024/2025.

Sono esclusi dal beneficio gli studenti che hanno già ottenuto una borsa di studio o un posto letto ERSU per lo stesso anno accademico

Importo del contributo e come presentare domanda

Il contributo viene riconosciuto a rimborso e riguarda abbonamenti nominativi annuali, mensili o settimanali ai mezzi di trasporto pubblico extraurbano.

Il rimborso massimo previsto è di 250 euro, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025.

Per ottenere il pagamento è necessario fornire il codice IBAN personale.

Gli studenti possono presentare la richiesta dalle ore 9:00 del 10 ottobre 2025 alle ore 24:00 del 5 novembre 2025, esclusivamente online tramite il portale ERSUonline, accedendo con SPID all’area riservata “Servizi studenti”.

La procedura prevede:

Compilazione del form online; Verifica dei dati inseriti; Invio della domanda entro la scadenza.

Domande inviate dopo il 5 novembre o con modalità diverse da quelle indicate non saranno accettate.

Consegna degli abbonamenti

Per completare la domanda, è necessario consegnare gli abbonamenti originali:

Dal 6 al 26 novembre 2025, nei seguenti orari:

Lunedì e venerdì: 9:00 – 12:00

Mercoledì: 15:30 – 17:30

Presso l’Ufficio Trasporti Extraurbani dell’ERSU, in via Etnea 570, Catania.

In caso di abbonamenti acquistati online, questi dovranno essere allegati digitalmente alla domanda di rimborso tramite l’applicazione ERSUonline

Si ricorda che il contributo verrà erogato nei limiti delle risorse disponibili. L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ERSU, che fungerà da notifica ufficiale per gli interessati. Il pagamento sarà effettuato direttamente sul conto indicato in fase di domanda.