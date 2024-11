Tutti gli studenti, che hanno richiesto il contributo “Trasporti Extraurbani” per l’anno accademico 2023/2024 potranno consegnare le proprie tessere di abbonamento nominali (sia annuali, mensili che settimanali, in formato cartaceo). Il termine previsto è il 25 novembre 2024.

Le tessere vanno consegnate presso l’Ufficio Trasporti Extraurbani dell’ERSU, situato in via Etnea n. 570, Catania. Gli orari per la consegna sono i seguenti:

Lunedì e Venerdì : dalle 9:00 alle 12:00

: dalle 9:00 alle 12:00 Mercoledì: dalle 15:30 alle 17:30

È fondamentale rispettare questa scadenza, poiché la mancata consegna delle tessere nei tempi indicati comporterà l’esclusione dal beneficio. Inoltre si ricorda che il contributo può arrivare fino a € 250 per abbonamenti annuali, mensili o settimanali

Il contributo trasporti urbani: di cosa si tratta

Il contributo per i trasporti extraurbani è destinato a ridurre i costi sostenuti dagli studenti per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, necessari per raggiungere la sede del proprio corso di studi.

Per poter richiedere il contributo gli studenti devono avere un ISEE non superiore a € 23.626,32 (secondo il DPCM 159/13). Si ricorda che gli studenti beneficiari di una borsa di studio o di un posto letto ERSU per lo stesso anno accademico sono esclusi.