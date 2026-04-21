Rafforzare il diritto allo studio e migliorare concretamente la qualità della vita degli studenti universitari. È questo il filo conduttore dell’incontro istituzionale tra l’ERSU di Catania e l’Università degli Studi di Catania, occasione di confronto che ha confermato una collaborazione sempre più stretta tra i due enti. La visita del presidente dell’ERSU, dott. Salvo Santamaria, ai vertici dell’Ateneo etneo, rappresenta infatti un momento significativo di dialogo operativo su servizi, accoglienza e progettualità future dedicate alla comunità studentesca.

Incontro Istituzionale Tra ERSU E Unict

La visita di cortesia del presidente dell’ERSU di Catania, dott. Salvo Santamaria, si è svolta presso gli uffici di rappresentanza dell’Università di Catania, dove è stato accolto dal magnifico Rettore, prof. Enrico Foti, e dalla prorettrice, prof.ssa Lina Scalisi. L’incontro ha avuto un carattere istituzionale ma fortemente operativo, segnando la volontà condivisa di consolidare una collaborazione già avviata negli anni precedenti e di rafforzarla ulteriormente attraverso azioni concrete a favore degli studenti universitari. Al centro del confronto vi è stata la necessità di garantire servizi sempre più efficienti, accessibili e di qualità, in un contesto in cui la domanda di supporto da parte della popolazione studentesca continua a crescere in modo significativo.

Diritto allo Studio e Potenziamento delle Residenze

Uno dei temi principali affrontati durante il colloquio riguarda l’utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), considerate uno strumento strategico per potenziare l’offerta abitativa destinata agli studenti fuori sede. L’ERSU ha confermato il proprio impegno nel massimizzare queste opportunità, con l’obiettivo di aumentare il numero di posti letto disponibili e migliorare al tempo stesso la qualità degli spazi residenziali.

L’attenzione non è rivolta solo all’aspetto quantitativo, ma anche alla vivibilità delle strutture, alla loro funzionalità e alla capacità di rispondere in modo più moderno ed efficiente alle esigenze della vita universitaria contemporanea. Un investimento che si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento del diritto allo studio.

Cultura e Servizi per gli Studenti

Durante l’incontro è emersa anche una particolare attenzione verso la dimensione culturale e sociale della vita universitaria. L’ERSU ha infatti illustrato la programmazione di una serie di eventi culturali previsti nei prossimi mesi, pensati per arricchire l’esperienza formativa degli studenti oltre il contesto strettamente accademico. Queste iniziative saranno sostenute e patrocinate dall’Università di Catania, a conferma di una sinergia sempre più forte tra le due istituzioni. L’obiettivo è quello di creare occasioni di partecipazione, confronto e crescita personale, valorizzando il ruolo dell’università come spazio non solo di studio, ma anche di comunità.

Una Collaborazione Strategica per il futuro

Il confronto tra ERSU e Università di Catania si inserisce in una visione più ampia di sviluppo del sistema universitario locale, in cui la collaborazione tra enti diventa elemento centrale per garantire servizi sempre più adeguati agli studenti.

La sinergia istituzionale rappresenta infatti uno strumento fondamentale per affrontare le sfide legate all’aumento della popolazione studentesca, alla qualità dell’accoglienza e alla necessità di rendere il diritto allo studio sempre più concreto e accessibile. In questo quadro, l’incontro segna un ulteriore passo verso una gestione integrata delle politiche universitarie, con l’obiettivo comune di rafforzare l’attrattività e la qualità dell’Ateneo etneo.