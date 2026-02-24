L’ ERSU di Catania, in ottemperanza alle indicazioni dell’ Assessore Regionale dell’Istruzione e Formazione, ha adottato delle misure urgenti a supporto degli studenti universitari residenti a Niscemi.

Con decreto del Direttore n. 120 del 23 febbraio 2026, l’Ente ha provveduto all’ immediato pagamento della seconda rata della borsa di studio agli studenti universitari di Niscemi aventi diritto.

Il provvedimento si è reso necessario poiché il Comune siciliano è stato duramente colpito da un grave evento franoso, rendendo indispensabile un supporto economico tempestivo per garantire la continuità degli studi e alleviare il disagio delle famiglie coinvolte.