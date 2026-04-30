L’ERSU di Catania accoglie con grande soddisfazione l’avvio dei pagamenti relativi al 100% delle borse di studio destinate agli studenti universitari idonei per l’anno accademico in corso.

Un risultato di straordinaria importanza che, a livello regionale, riguarda 34.785 studenti idonei, tutti integralmente finanziati, e che nella realtà catanese coinvolge 11.228 studenti, per un fabbisogno complessivo pari a 37,4 milioni di euro.

“Si tratta di un traguardo significativo – dichiara il Presidente dell’ERSU Catania, Salvo Santamaria – che garantisce pienamente il diritto allo studio e rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le nuove generazioni e il loro percorso formativo”.

Il Presidente Santamaria esprime sentito ringraziamento al Governo della Regione Siciliana e, in particolare, all’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Mimmo Turano, per l’impegno profuso nel reperimento delle risorse necessarie a coprire integralmente il fabbisogno. Un particolare ringraziamento, inoltre, a tutto il personale dell’ERSU di Catania per il proficuo lavoro svolto che ha permesso di conseguire questo importante traguardo.

“L’integrale finanziamento delle borse di studio – prosegue la nota – rappresenta un risultato che rafforza il sistema universitario siciliano e contribuisce a ridurre le disuguaglianze, consentendo a migliaia di studenti di proseguire il proprio percorso accademico senza ostacoli economici”.

L’ERSU Catania continuerà a operare con determinazione per garantire servizi sempre più efficienti e per sostenere concretamente il diritto allo studio universitario, elemento fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.