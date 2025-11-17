Black Friday 2025: come da tradizione, si celebra l’ultimo venerdì di novembre, che quest’anno cadrà il 28 novembre. Tuttavia, ormai da qualche anno, le offerte non aspettano più l’ultimo venerdì del mese e iniziano con largo anticipo. Infatti già da diverso tempo, dal primo novembre è partito il “mese del Black Friday”, dando il via a una lunga serie di sconti e promozioni. A partire dal 24 novembre, poi, entrerà nel vivo la “Black Friday Week“, ovvero la settimana dedicata agli sconti, che si concluderà lunedì 1 dicembre con il tanto atteso Cyber Monday.

Black Friday 2025, le principali catene aderenti

Anche per il Black Friday 2025, Amazon sarà uno dei principali protagonisti dell’evento, con una serie di offerte che inizieranno in anticipo, già da giovedì 20 novembre, e continueranno fino al Cyber Monday, che quest’anno cadrà il primo dicembre. Il colosso dell’e-commerce ha già annunciato che anticiperà le sue promozioni, offrendo ai clienti numerose occasioni per fare acquisti a prezzi scontati. Imperdibili offerte anche da Mediaworld che ha già dato il via alla sua campagna “Black Friday Episodio 2”, che promette una serie di promozioni e ribassi in vista della settimana centrale del Black Friday. Anche Euronics e Unieuro hanno deciso di unirsi all’ondata di sconti con l’iniziativa “Anteprima Black Friday”, offrendo ai consumatori in anteprima le prime occasioni per fare acquisti a prezzi vantaggiosi.

Tra i marchi più attesi ci sono Acer, Dyson, Electrolux, Haier, Hp, Lenovo, Lg, Microsoft, Motorola, Honor, Oppo, OnePlus, Philips, Rowenta, Samsung, Teufel, Whirlpool e Xiaomi.

Black Friday 2025, gli articoli più venduti

Protagonisti indiscussi come ogni anno le TV, con imperdibili sconti su modelli QLED e OLE. Lo stesso vale per i notebook, in particolare quelli destinati al lavoro o allo studio. Gli smartphone, in un mercato ormai stabile, offrono possibilità di risparmio, soprattutto nella fascia medio-alta, con differenze sempre meno evidenti tra modelli nuovi e quelli di dodici mesi fa. Anche gli accessori come cuffie, smartwatch e speaker Bluetooth godranno di sconti interessanti. Cresce l’interesse per gli elettrodomestici smart, dai robot aspirapolvere ai purificatori d’aria, e i piccoli elettrodomestici da cucina, tra cui frullatori, macchine da caffè e friggitrici ad aria. Settori come la moda e l’home decor, un tempo marginali, stanno conquistando una fetta importante del mercato.

Black Friday 2025, i consigli della redazione

Per prepararsi al meglio agli sconti del Black Friday, è importante agire con anticipo. Le offerte infatti potranno iniziare nei giorni che anticipano da tanto attesa data. Sarà pertanto necessario, per non perdere le offerte migliori, iscriversi alle diverse newsletter dei propri brand preferiti. Un altro consiglio utile è controllare lo storico dei prezzi prima di procedere all’acquisto. Confrontare il prezzo attuale con quello delle settimane precedenti aiuta a capire se lo sconto sia davvero vantaggioso. Infine, è fondamentale valutare l’intera esperienza d’acquisto, non solo il prezzo scontato. Prima di procedere all’acquisto sarà necessario controllare le spese di spedizione elevate, politiche di reso a pagamento o lunghi tempi di attesa per la consegna.