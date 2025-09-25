Il conto alla rovescia per la Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon è ufficialmente iniziato! E come per ogni feste delle offerte amazon bisogna prepararsi in anticipo per riuscire a districarsi tra le infinite promozioni proposte dal colosso dell’e-commerce e accedere così agli sconti più vantaggiosi! Innanzitutto, non si tratta quasi mai di un solo giorno di sconti: nelle edizioni passate l’evento si è esteso da due fino a quattro giorni consecutivi. Anche quest’anno Amazon promette milioni di offerte, ma non tutte sono davvero vantaggiose come sembrano.

Sebbene l’iniziativa sia pensata principalmente per gli iscritti al programma Prime, alcune promozioni saranno accessibili anche ai non abbonati. Da tener conto per la nuova edizione 2025 anche le offerte lampo, spesso disponibili per un tempo limitatissimo!

Iscrizione ad Amazon prime e le date da segnare

Il Prime Day di Amazon si articola in due appuntamenti annuali: uno principale a luglio e uno secondario in autunno. Per il 2025, l’evento autunnale è stato fissato per martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, con partenza ufficiale allo scoccare della mezzanotte del 7. Per 48 ore, Amazon proporrà offerte su un’ampia selezione di bestseller in ogni categoria. Dai prodotti per la casa, ad abbigliamento, prodotti legati alla tecnologia o al mondo beauty, un’opportunità da non perdere!

Per accedere agli sconti è necessario essere iscritti al servizio Amazon Prime. Chi non è ancora abbonato può comunque approfittare della prova gratuita di 30 giorni offerta ai nuovi account, così da partecipare all’evento senza costi aggiuntivi.

Alcuni consigli utili

Per non perdere le offerte migliori, è consigliabile monitorare con attenzione la pagina del prodotto poco prima dell’orario previsto per l’inizio della promozione. In alcuni casi, è persino possibile aggiungere l’articolo al carrello in anticipo e semplicemente aggiornare la pagina al momento giusto per completare l’acquisto appena lo sconto si attiva. Inoltre, gli utenti Prime possono anche sfruttare l’app di Amazon per impostare notifiche personalizzate: in questo modo riceveranno un avviso quando i prodotti visualizzati di recente vanno in offerta, facilitando la caccia agli affari.