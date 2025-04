“Come il sale nell’acqua” sbarca su Amazon Prime ed è molto più di un semplice film scolastico: è il risultato di un progetto didattico ambizioso, che ha preso vita grazie all’entusiasmo, alla creatività e alla determinazione di un gruppo di studenti del liceo “Galileo Galilei” di Catania. A firmare la guida di questo percorso formativo è stato il professor Fabio Manfré, ideatore e conduttore del laboratorio Cinelab, giunto ormai alla sua terza edizione.

Realizzato dagli studenti

Il lungometraggio, creato interamente da studenti di 16 e 17 anni, è ora disponibile su Reveel.net e su Amazon Prime Video. Un immensa possibilità per poter uscire dai confini scolastici e raggiungere un pubblico più ampio. Si tratta di un risultato eccezionale per un’iniziativa che ha preso vita tra i banchi di scuola e che è stata realizzata senza il supporto di tecnici professionisti, ma grazie alla passione e all’impegno degli studenti coinvolti.

Gli studenti hanno seguito tutte le fasi della lavorazione, dall’ideazione della sceneggiatura alla regia, dalla gestione del set fino al montaggio finale. Una vera e propria esperienza di cinema indipendente che ha permesso ai giovani partecipanti di confrontarsi con il linguaggio audiovisivo in modo autentico e immersivo. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione con la casa di produzione TokfilmsGroup, che ha messo a disposizione gratuitamente le attrezzature e i mezzi tecnici. Ciò che ne è venuto fuori è un film dal tono semplice ma sincero, che non solo mostra le potenzialità artistiche degli studenti, ma rappresenta anche un esempio concreto di come la scuola possa essere fucina di talenti e creatività.