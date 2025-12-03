Classifica scuole 2025: Ogni anno la Fondazione Agnelli pubblica Eduscopio, una delle analisi più consultate dalle famiglie italiane al momento della scelta della scuola superiore. Il portale mette a confronto gli istituti sulla base dei risultati degli studenti dopo il diploma, seguendo due direzioni principali: preparazione all’università e inserimento nel mondo del lavoro.

Per la parte che riguarda i licei e gli istituti tecnici, Eduscopio utilizza diversi indicatori, tra cui l’Indice FGA – un valore complessivo che sintetizza rendimento universitario o efficacia scolastica – la media dei voti, i crediti ottenuti e la percentuale di diplomati in regola, cioè quelli che concludono il percorso senza ripetenze. Più alto è il valore dell’indice, migliore è il risultato della scuola nel percorso post-diploma dei suoi studenti.

Le classifiche 2025 mostrano un panorama variegato per la città di Catania, con eccellenze consolidate e alcuni istituti che registrano performance in crescita o che evidenziano criticità rispetto alla continuità scolastica.

Licei classici e scientifici: conferme e differenze

Nell’area dei licei, Eduscopio 2025 conferma che Catania può contare su istituti storici che continuano a distinguersi per qualità della preparazione, vediamo insieme la classifica:

Nei licei classici, il miglior Indice FGA rilevato è quello del Gulli e Pennisi di Acireale con 78.44, seguono Spedalieri (77.65) e Don Bosco (76.82). I valori sono elevati anche per la media dei voti, che si attesta tra 26 e 27, e per la percentuale di diplomati in regola, che supera l’80% nelle scuole più performanti.

Nei licei scientifici, i dati mostrano un quadro eterogeneo: il liceo Archimede di Acireale presenta l’indice FGA più alto con 85.84, a seguire, il Boggio Lera registra un indice di 79.01, mentre Galilei e Principe Umberto seguono con valori poco inferiori. Rispetto ai classici, si nota una maggiore variabilità nella percentuale di studenti in regola, che oscilla tra il 65% e l’84%.

Linguistico e Scienze Umane: risultati simili

Nel comparto dei licei linguistici, le performance risultano più equilibrate: gli indici oscillano tra 66 e 69 punti, con buone medie voti e una percentuale di diplomati in regola generalmente superiore al 70%, a eccezione di qualche istituto. I licei Boggio Lera e Lombardo Radice mostrano i valori complessivi migliori, segno di una preparazione linguistica che facilita gli alunni nel percorso universitario. Primo in classifica troviamo però il liceo Archimede di Acireale, con un indice FGA di 77.86.

Per il settore delle Scienze umane, i valori FGA si aggirano intorno ai 62-63 punti. Anche qui la media dei voti si mantiene stabile, ma la percentuale di studenti che completano gli studi senza ritardi è più contenuta: ciò suggerisce una maggiore difficoltà nella continuità scolastica, pur mantenendo un livello complessivo soddisfacente di preparazione.

Classifica scuole 2025, istituti tecnici: maggiore dispersione dei valori

Il segmento dei tecnici economici e tecnologici presenta la maggiore dispersione dei valori. L’Indice FGA varia dal 61.83 del De Felice Giuffrida, al 53.23 del Filippo Brunelleschi di Acireale e di altri istituti con performance inferiori alla media cittadina.

Nonostante ciò, alcuni istituti come Ferraris ad Acireale ( 60.34) , Rapisardi a Biancavilla (60.04) Vaccarini (59.46) e Archimede (53.85) mostrano buoni risultati nella regolarità dei percorsi e nella media dei voti, confermando un’offerta tecnica in grado di sostenere la prosecuzione degli studi superiori.

Classifica scuole 2025: Il quadro generale

Nel complesso possiamo dire che Catania conferma un’ottima tradizione liceale, con istituti storici che registrano risultati soddisfacenti e un’ottima continuità nel percorso degli studenti: senza dubbio i licei registrano una migliore rendita valoriale, ma i tecnici restano un segmento strategico per il territorio, soprattutto in termini di formazione e sbocchi professionali.

Le classifiche Eduscopio 2025, come ogni anno, ci mostrano quindi un’importante fotografia, che non si limita ad un semplice elenco scolastico, ma fornisce un insieme di indicatori utili che permettono alle famiglie, agli studenti e agli istituti scolastici stessi di orientarsi, apprendere i propri punti di forza e migliorare nelle aree meno produttive.

Aggiornamento – 3 dicembre 2025, ore 13:25: corretto un refuso relativo alla classifica riportata nell’articolo.