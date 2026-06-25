Carta cultura giovani: mancano ormai pochi giorni per fare richiesta della Carta della cultura giovani e della Carta del merito, i due incentivi dedicati ai neodiplomati, assegnati in base a requisiti differenti legati al reddito familiare e al voto conseguito alla maturità. La scadenza è fissata a martedì 30 giugno, ultimo giorno utile per accedere ai benefici. Si ricorda che entrambe le misure sono infatti destinate a essere sostituite: dal prossimo anno entrerà in vigore la nuova Carta Valore, che prenderà il posto dei due bonus attualmente in uso. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Carta cultura giovani, i bonus da poter richiedere

La Carta della cultura giovani e la Carta del merito rappresentano due importanti strumenti di sostegno destinati ai neodiplomati, ciascuno con un valore massimo di 500 euro. Le due agevolazioni possono essere cumulate tra loro, consentendo ai beneficiari che soddisfano entrambi i requisiti di ottenere fino a 1.000 euro complessivi da utilizzare per attività e prodotti culturali. Le somme possono essere spese per acquistare libri, biglietti per concerti, spettacoli teatrali, ingressi a musei, eventi culturali e proiezioni cinematografiche, favorendo così la partecipazione dei giovani alla vita culturale del Paese.

Carta cultura giovani, i requisiti richiesti

Sebbene abbiano lo stesso importo, le due carte si basano su criteri di accesso differenti. La Carta della cultura giovani è pensata per sostenere i ragazzi provenienti da famiglie con redditi medio-bassi. Potranno, infatti, richiederla, i residenti in Italia che appartengono a nuclei familiari con un Isee non superiore a 35 mila euro annui. Il beneficio diventa disponibile al raggiungimento della maggiore età e ha l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla cultura, offrendo ai giovani maggiori opportunità di formazione.

Invece, per quanto concerne la Carta del merito premia invece l’eccellenza nel percorso scolastico. Questo bonus è riservato agli studenti che hanno concluso gli studi superiori ottenendo il massimo risultato all’esame di maturità, ovvero 100 centesimi.

Carta cultura giovani, come far richiesta e cosa acquistare

Le domande per accedere alla Carta della cultura giovani e alla Carta del merito devono essere presentate attraverso un’unica piattaforma online messa a disposizione dal Ministero della Cultura. Per entrare nel portale è necessario autenticarsi mediante Spid oppure tramite Carta d’identità elettronica (Cie). Dopo la verifica dei requisiti richiesti, ai beneficiari viene assegnato un credito sotto forma di voucher digitale, utilizzabile per effettuare acquisti presso gli esercenti aderenti all’iniziativa.

Il contributo può essere impiegato esclusivamente per beni e attività legati al mondo della cultura. Oltre all’acquisto di libri, biglietti per cinema, teatri, concerti e musei, il bonus può essere utilizzato anche per frequentare corsi di lingua straniera, formazione artistica e altre attività educative e culturali.