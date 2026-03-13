Giornate FAI di Primavera 2026: La Delegazione FAI di Catania presenterà il 16 marzo alle ore 10.30 il programma delle Giornate FAI di Primavera 2026, in programma il 21 e 22 marzo. La conferenza stampa si terrà nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Catania, in Piazza Università, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici ed ecclesiastici.

I relatori e la conferenza stampa

Tra i relatori saranno presenti Marilisa Yolanda Spironello, capo delegazione FAI di Catania, Germana Barone, direttrice del Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, il vicesindaco di Catania Massimo Pesce, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi e Francesco Marino, dirigente superiore della Polizia di Stato e direttore del servizio tecnico logistico e patrimoniale Sicilia e Calabria.

Interverranno inoltre l’archeologa Giulia Falco del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, don Giuseppe Guliti in rappresentanza dell’Arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna, don Giovanni D’Andrea dell’Opera Salesiana Sacro Cuore Barriera, Elda Sprizzi della Banca d’Italia di Catania e don Pietro Barone Paternò Castello della Confraternita dei Bianchi.

Al termine della conferenza stampa è previsto anche un tavolo tecnico con i capigruppo di FAI Giovani Catania, FAI Ponte tra Culture, FAI Etna Nord, Acireale, Giarre e Calatino.

Il tema delle Giornate FAI di Primavera 2026

Il tema scelto per le Giornate FAI di Primavera 2026 a Catania è “Intrecci di comunità – 5 Racconti di un territorio in costante trasformazione”. Il concept punta a mettere in relazione luoghi di valore architettonico, culturale e sociale attraverso cinque percorsi tematici.

Ogni percorso sarà rappresentato da un colore e da un tema specifico:

rosso per l’intreccio della guida e della responsabilità

per l’intreccio della guida e della responsabilità arancio per l’intreccio delle istituzioni civili

per l’intreccio delle istituzioni civili giallo per l’intreccio della memoria sotterranea

per l’intreccio della memoria sotterranea blu per l’intreccio della fraternità e della cura

per l’intreccio della fraternità e della cura verde per l’intreccio del paesaggio e delle risorse collettive

Graficamente, i cinque percorsi saranno rappresentati da un fiore formato da nastri colorati sovrapposti. L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare la percezione del patrimonio culturale come bene comune e valorizzare il legame tra memoria storica e dimensione contemporanea dei luoghi.

Giornate FAI di Primavera 2026: I luoghi coinvolti nel territorio etneo

Durante le Giornate FAI di Primavera 2026, numerosi siti saranno aperti al pubblico tra Catania e diversi centri del territorio etneo. L’iniziativa interesserà infatti anche i comuni di Acireale, Misterbianco, Mascalucia, Piedimonte Etneo e Mineo.

La selezione dei luoghi è stata effettuata dalla Delegazione FAI di Catania tenendo conto della loro capacità di raccontare le trasformazioni storiche e culturali del territorio. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico locale, coinvolgendo attivamente le comunità e valorizzando le identità culturali del territorio.