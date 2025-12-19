Concorso Ministero della Cultura 2025: È stato ufficialmente bandito il concorso del Ministero della Cultura 2025 per l’assunzione di 577 funzionari a tempo indeterminato. La selezione rappresenta una delle più importanti opportunità occupazionali nel settore pubblico per i laureati interessati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Il bando è su scala nazionale e prevede l’inserimento di personale non dirigenziale nell’Area Funzionari, all’interno della famiglia professionale tecnico-specialistica. Le sedi di lavoro saranno distribuite su tutto il territorio italiano. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 14 gennaio 2026 tramite il portale inPA.

I profili ricercati dal Ministero della Cultura

Il concorso MiC 2025 prevede la seguente ripartizione dei posti disponibili:

300 Funzionari Bibliotecari

167 Funzionari Archivisti

100 Funzionari Architetti

10 Funzionari Archeologi

Le assunzioni sono rivolte a candidati in possesso di laurea magistrale o titoli equiparati, con specifici requisiti formativi e, in alcuni casi, professionali, legati al profilo per il quale si concorre. È possibile presentare domanda per più codici di concorso, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Requisiti di accesso al concorso MiC

Per partecipare al concorso per funzionari del Ministero della Cultura è necessario possedere i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, tra cui cittadinanza italiana o UE, maggiore età, idoneità fisica e assenza di condanne incompatibili con l’impiego pubblico.

Sono inoltre richiesti titoli di studio specifici, come lauree magistrali coerenti con il profilo scelto, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca o master universitari di secondo livello in ambito culturale, archivistico, biblioteconomico, archeologico o architettonico.

Concorso Ministero della Cultura 2025: Come si svolge la selezione

La procedura concorsuale prevede una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consiste in un test a risposta multipla da 40 quesiti, suddivisi tra materie comuni, discipline specifiche del profilo, quesiti logico-deduttivi e situazionali. Il punteggio massimo è di 30 punti, con soglia di superamento fissata a 21/30.

La prova orale verifica la preparazione sulle materie d’esame, oltre alla conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1) e delle competenze informatiche e digitali.

Concorso Ministero della Cultura 2025: Come presentare la domanda e stipendio previsto

La domanda di partecipazione al concorso MiC 2025 deve essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale inPA, accedendo con SPID, CIE o CNS. È richiesto il possesso di un indirizzo PEC e il pagamento di una quota di partecipazione pari a 10 euro.

Lo stipendio netto mensile di un funzionario del Ministero della Cultura è stimato tra 1.800 e 1.900 euro, a cui si aggiungono tredicesima e indennità di amministrazione.