Assunzioni Ferrovie dello Stato: Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane amplia il piano di ricerca del personale e avvia nuove Assunzioni Ferrovie dello Stato per addetti alla logistica da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. Dopo le selezioni già aperte in diverse città italiane, le candidature vengono estese anche alla sede di Padova.
Le opportunità riguardano le sedi di Firenze, Napoli, Palermo, Pisa, Siracusa, Verona e Padova, con contratto a tempo indeterminato regolato dal CCNL della mobilità per le attività ferroviarie.
Assunzioni Ferrovie dello Stato: Le mansioni previste
Le nuove Assunzioni Ferrovie dello Stato sono rivolte a figure operative che si occuperanno della gestione logistica e delle attività di supporto ai mezzi ferroviari.
Tra le principali mansioni previste:
- carico e scarico merci da treni e mezzi gommati;
- stoccaggio dei materiali nei reparti;
- supporto operativo ai mezzi rotabili;
- rifornimento delle sabbiere;
- rabbocco di oli e liquidi;
- manutenzione periodica degli accumulatori.
Le attività richiedono disponibilità al lavoro su turni e capacità di operare in contesti dinamici.
Assunzioni Ferrovie dello Stato: Requisiti richiesti per candidarsi
Per partecipare alle selezioni delle Assunzioni Ferrovie dello Stato, i candidati devono possedere alcuni requisiti fondamentali.
Requisiti indispensabili
- diploma di scuola secondaria superiore;
- abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori;
- buone capacità di problem solving;
- disponibilità al lavoro su turni.
Requisiti preferenziali
Costituiscono titolo preferenziale:
- esperienza maturata in ambiti logistici simili;
- possesso del patentino per il carroponte.
L’inquadramento previsto è al livello F del contratto ferroviario.
Assunzioni Ferrovie dello Stato: Come inviare la domanda
Gli interessati alle Assunzioni Ferrovie dello Stato possono candidarsi compilando la domanda online sulla piattaforma ufficiale dedicata alle carriere del Gruppo FS: Ferrovie dello Stato Careers
Le scadenze cambiano in base alla sede scelta:
- per Padova c’è tempo fino al 3 giugno;
- per Firenze, Napoli, Palermo, Pisa, Siracusa e Verona il termine è fissato al 25 maggio.