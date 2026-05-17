Concorsi Sicilia: tra Aziende Sanitarie Regionali, Comuni, Università ed Enti di Ricerca, sono numerose le procedure selettive ancora attive nel mese di maggio a cui è possibile candidarsi.

Di seguito la mappa completa dei principali bandi ancora attivi in Sicilia nel mese di maggio, suddivisi per settore, con i requisiti e le scadenze da monitorare.

Il comparto sanitario regionale concentra il volume più alto di assunzioni, con una forte richiesta sia di profili medici e sanitari, sia di figure amministrative e tecniche.

Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello (Palermo)

L’azienda palermitana ha in corso diverse procedure concorsuali per l’assunzione di personale dirigenziale a tempo indeterminato. I bandi ancora aperti riguardano:

ASP Catania

Attivo il bando per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti come Collaboratore Tecnico Professionale. La presentazione delle domande, gestita tramite il portale concorsi dell’azienda, è partita il 22 aprile e si chiuderà ufficialmente il 21 maggio 2026.

ARNAS Garibaldi di Catania

Nuove selezioni in Gazzetta Ufficiale per l’importante azienda ospedaliera catanese. I candidati hanno tempo fino al 24 maggio 2026 per inviare la domanda per:

3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Toracica;

1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Clinico.

ASP Agrigento

Novità anche nell’agrigentino, dove sono stati pubblicati avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di direzione di strutture complesse (UOC). Le procedure aperte riguardano i presidi ospedalieri di Agrigento e Sciacca, nello specifico:

Direzione medica di presidio;

UOC Urologia (P.O. di Sciacca);

UOC Cardiologia (P.O. di Agrigento).

Concorsi Sicilia: Comuni

Anche gli Enti Locali dell’isola presentano interessanti opportunità di impiego per figure amministrative e profili tecnici.

Comune di Motta Sant’Anastasia (Catania)

È attiva la selezione pubblica per il conferimento di 2 incarichi di collaborazione presso l’ufficio di staff del Sindaco. Si tratta di contratti a tempo determinato e in regime di part-time, con inquadramento nell’area degli Istruttori. La selezione prevede la valutazione dei titoli e un colloquio mirato. La scadenza è fissata per il 28 maggio 2026.

Comune di San Filippo del Mela (Messina)

Procedura aperta per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità appartenente alle categorie protette (Legge n. 68/1999), da inquadrare come Operatore Esperto con il profilo di “Idraulico nelle costruzioni civili”.

Nota bene: Per questo specifico inserimento non è prevista la candidatura diretta al Comune: l’avviamento a selezione avviene esclusivamente tramite i servizi del Centro per l’Impiego territorialmente competente.

Concorsi Sicilia: Università e Ricerca

Il mondo accademico e della ricerca scientifica offre contratti di lunga durata e borse di studio per laureati e profili ad alta specializzazione.

Università degli Studi di Catania

L’Ateneo catanese ha bandito una procedura di selezione per 1 Ricercatore in Tenure Track (RTT) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, per il settore di Fisica Matematica. Il contratto di lavoro subordinato prevede una durata di sei anni. Le domande possono essere inviate fino al 21 maggio 2026.

CNR – Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (Catania e Lecce)

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha pubblicato diverse borse di ricerca in ambito ingegneristico e tecnologico. Tra i bandi attivi si segnala l’assegnazione di una borsa per laureati in Ingegneria dell’Informazione legata al progetto innovativo “FOOTSENSE – Foot Sensing Technology for Health Monitoring”.

CNR – Sedi di Messina, Palermo e Mazara del Vallo

Restano attive le selezioni per attività e progetti di ricerca presso altri due istituti d’eccellenza del CNR in Sicilia:

IRIB Palermo (Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica): bandi focalizzati sulle scienze biomediche e sulla biologia molecolare;

IRBIM Messina e Mazara del Vallo (Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine): selezioni rivolte a esperti in biodiversità, tutela degli ecosistemi e biologia marina.

Concorsi Sicilia: come inviare la domanda di partecipazione

Le modalità di invio della candidatura variano sensibilmente a seconda dell’amministrazione che gestisce il bando: