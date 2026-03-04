Il Museo Egizio di Torino, uno dei Musei più importanti in termini di collezioni relative all’antica civiltà degli Egizi, ha aperto due selezioni per assumere due persone con i seguenti profili:
- Junior Digital Marketing & Data Analyst
- Addetto/a ufficio acquisti con basi amministrative
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 30 marzo 2026.
Junior Digital Marketing
- godere dei diritti civili e politici;
- titolo obbligatorio: Laurea (triennale o magistrale) in ambito marketing, comunicazione, economia, data analysis o discipline affini;
- esperienza professionale di 2–3 anni in ambito digital marketing o comunicazione digitale;
- conoscenza operativa di: o piattaforme di advertising digitale (Google Ads, Meta Ads); o strumenti di web analytics e reporting (es. Google Analytics, Search Console, Looker Studio…); o principali KPI di marketing digitale e funnel di conversione;
- familiarità con l’analisi dei dati e l’interpretazione dei risultati;
- forte interesse per il settore culturale, museale o creativo;
- buona conoscenza della lingua italiana e inglese.
Consulta qui i dettagli per la domanda relativa al profilo “Junior Digital Marketing”
Addetto/a ufficio acquisti
- godere dei diritti civili e politici;
- esperienza almeno triennale in gestione fornitori e attività di back office amministrativo;
- conoscenze di base del ciclo amministrativo e delle procedure di acquisto e del codice degli appalti attualmente in vigore;
- capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici e applicativi d’ufficio (excel e word – requisiti essenziali); Esperienza nella gestione documentale e nella redazione della prima nota di cassa;
- buone capacità organizzative, precisione e attitudine al lavoro in team;
- capacità relazionali e gestione operativa di fornitori e interlocutori interni;
- buona conoscenza della lingua inglese.
Consulta qui i dettagli per la domanda relativa al profilo “Addetto Ufficio Acquisti”.