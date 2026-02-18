La sanità in Calabria si rinnova con un importante piano di assunzioni. È stato ufficialmente pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, gestito da Azienda Zero, per la copertura di 349 posti di infermiere a tempo pieno e indeterminato.
Le nuove unità saranno distribuite tra le varie Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) e Aziende Ospedaliere della regione, offrendo una stabilità lavorativa attesa da tempo nel territorio.
Distribuzione dei Posti: Dove si lavorerà?
I 349 vincitori del concorso saranno assegnati secondo le necessità delle diverse strutture regionali. Ecco la suddivisione dettagliata:
-
ASP Catanzaro: 113 posti
-
ASP Vibo Valentia: 65 posti
-
ASP Cosenza: 59 posti
-
AO Cosenza: 43 posti
-
AOU “Renato Dulbecco”: 31 posti
-
GOM Reggio Calabria: 21 posti
-
ASP Crotone: 11 posti
-
ASP Reggio Calabria: 6 posti
Requisiti per partecipare
Per candidarsi al concorso per infermieri in Calabria, è necessario possedere i seguenti requisiti specifici:
-
Titolo di studio: Laurea triennale in Infermieristica (L/SNT1) o titoli equipollenti.
-
Iscrizione all’Albo: Essere regolarmente iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI).
-
Requisiti generali: Cittadinanza italiana o UE, idoneità fisica alla mansione e godimento dei diritti civili e politici.
Come presentare la domanda e scadenza
La procedura di candidatura è esclusivamente telematica. Gli interessati devono inviare la domanda attraverso il Portale del Reclutamento InPA.
Le prove d’esame: Cosa studiare?
Il concorso prevede una valutazione per titoli e il superamento di due prove principali:
-
Prova Scritta: Quesiti a risposta sintetica o multipla su materie professionali, infermieristica clinica e legislazione sanitaria. (Punteggio minimo per superare: 21/30).
-
Prova Orale: Colloquio sulle materie della prova scritta, accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature informatiche.
Nota importante: Questo concorso viene espletato subordinatamente all’esito delle procedure di mobilità prioritarie. I vincitori avranno l’obbligo di permanenza presso l’azienda di destinazione per almeno 5 anni.