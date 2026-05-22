Concorsi Agenzia delle Entrate: il PIAO 2026-2028, prevede circa 3.900 nuovi ingressi nel triennio. Una notizia attesa da migliaia di candidati, che apre le porte sia a diplomati che a laureati. Molte assunzioni dovranno avvenire già entro il 2026.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2026: la pianificazione dei posti

Sebbene i singoli bandi non siano ancora stati pubblicati, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell’Agenzia funge da vera e propria “mappa” delle assunzioni future.

Il piano prevede una forte accelerazione già nel corso del 2026, con circa 3.400 ingressi programmati solo nel primo anno. Tra le posizioni che verranno messe a concorso spiccano:

335 Assistenti (profili per diplomati)

400 Funzionari (profili per laureati)

20 Dirigenti di seconda fascia

Concorsi Agenzia delle Entrate: profili richiesti

L’Agenzia delle Entrate cerca costantemente nuove risorse per potenziare i propri uffici sul territorio nazionale. La selezione è suddivisa principalmente in due aree:

Area Assistenti (Diplomati): Si occupano di attività amministrative, supporto agli uffici, gestione pratiche, servizi all’utenza e lavorazioni documentali. È il profilo ideale per chi possiede un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Area Funzionari (Laureati): Figure specializzate in ambito giuridico-tributario, fiscale, analisi normativa e assistenza complessa ai contribuenti. È richiesto il titolo di laurea (le classi varieranno in base allo specifico bando).

Concorsi Agenzia delle Entrate: come prepararsi in anticipo

La competizione per entrare all’Agenzia delle Entrate è elevata. Attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per iniziare a studiare è una strategia rischiosa: i tempi tra l’apertura del bando e le prove d’esame sono spesso molto stretti.

Materie di studio consigliate

In attesa dei bandi ufficiali, è fondamentale iniziare un ripasso sistematico. Le materie solitamente oggetto di selezione includono:

Diritto Tributario (fondamentale per i Funzionari)

Diritto Amministrativo

Contabilità Pubblica

Elementi di informatica e lingua inglese

Logica e comprensione del testo

Strumenti utili per il candidato

Portale inPA: È il canale ufficiale dove verranno pubblicati tutti i bandi. Assicurati di avere le credenziali SPID, CIE o CNS attive.

Simulatore Quiz: Esercitarsi quotidianamente con quiz a risposta multipla è la tecnica più efficace per velocizzare i tempi di risposta durante la prova reale.

Aggiornamenti: Monitora costantemente i canali ufficiali e iscriviti alle nostre newsletter o canali Telegram/WhatsApp per ricevere notifiche in tempo reale sulla pubblicazione dei bandi.

Opportunità per le categorie protette

Il piano 2026 dell’Agenzia delle Entrate non si limita ai concorsi ordinari. Sono previsti specifici percorsi di inserimento riservati alle categorie protette, che potranno avvenire tramite chiamate numeriche o convenzioni specifiche. Si consiglia a chi rientra in queste tutele di consultare regolarmente le comunicazioni dei Centri per l’Impiego.

Oltre ai canali istituzionali, si consiglia di consultare la sezione Lavoro, Stage ed Opportunità per aggiornamenti su questi bandi in uscita.