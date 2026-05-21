Prende il via da Catania la terza edizione del Premio internazionale Lympha – Raffaella Mandarano, dedicato all’imprenditoria femminile giovanile e rivolto a giovani donne tra i 18 e i 35 anni con progetti ad alto impatto sociale, ambientale e tecnologico. Iscrizioni entro il 16 settembre 2026.

Un’iniziativa che guarda al futuro dell’innovazione nel nome di Raffaella Mandarano, manager catanese visionaria e appassionata, scomparsa prematuramente nel gennaio 2024.

Il premio gode del patrocinio dell’Università di Catania, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e di Humanitas Istituto Clinico Catanese. Partner dell’edizione 2026 sono PROTEO Technologies, azienda fondata da Raffaella Mandarano, il Consorzio Etna Hitech, Harmonic Innovation Group, Farmitalia, Greenwaver e Skylight Italia.

Il Premio Lympha consiste in un percorso di incubazione della durata di quattro mesi pensato per sostenere la costituzione e l’avvio di startup innovative e favorirne l’inserimento nell’ecosistema di Harmonic Innovation Hub, affiancato da un premio in denaro di 2.000 euro.

Il valore totale del percorso è di 10.000 euro.

La partecipazione è gratuita. La consegna del premio si svolgerà nell’ambito di un evento pubblico a Catania il 9 ottobre 2026. La giuria potrà inoltre assegnare un premio speciale al progetto che meglio interpreterà i valori cari a Raffaella Mandarano: sostenibilità, digitale, intelligenza artificiale, energie rinnovabili, ricerca scientifica e impatto sociale.