Assunzioni ENAV: l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo ha pubblicato una nuova interessante opportunità di lavoro rivolta a candidati diplomati. L’ente, impegnato in un ambizioso programma di sviluppo che prevede l’inserimento di 400 nuove risorse entro il 2030, è attualmente alla ricerca di figure da inserire nel ruolo di Office Assistant Junior.
Posti disponibili anche per chi cerca lavoro in Sicilia.
Il piano di assunzioni ENAV
Questa iniziativa si inserisce nel solco del Piano Industriale 2025 – 2029 del Gruppo, orientato all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e allo sviluppo infrastrutturale della gestione del traffico aereo. Gli investimenti strategici, che ammontano a circa 570 milioni di euro, mirano a introdurre torri di controllo remote e sistemi avanzati per il controllo dello spazio aereo.
Le nuove assunzioni hanno l’obiettivo di sostenere la crescita operativa dell’ente e favorire il ricambio generazionale, in vista del pensionamento di parte del personale specializzato.
Mansioni del ruolo di Office Assistant Junior
Le risorse selezionate verranno inserite all’interno della struttura Operations e si occuperanno di diverse attività organizzative e amministrative:
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Pianificazione e accoglienza degli stakeholder esterni.
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Gestione delle comunicazioni interne ed esterne, anche in lingua straniera.
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Attività di compliance e amministrative legate al personale.
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Supporto alla direzione per l’organizzazione di meeting e trasferte.
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Archiviazione documentale, gestione materiali d’ufficio e redazione di report o presentazioni.
Assunzioni ENAV: requisiti richiesti
La selezione si rivolge a candidati che possiedono i seguenti requisiti:
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Titolo di studio: Diploma.
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Esperienza: Almeno biennale in ruoli analoghi.
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Competenze tecniche: Ottima conoscenza del pacchetto Office.
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Lingue: Conoscenza dell’italiano a livello C1 e della lingua inglese a livello B2.
Nota bene: per la sede di Roma, costituisce requisito preferenziale l’appartenenza alle Categorie Protette (L. 68/99 – art. 1).
Sedi di lavoro e trattamento economico
Le posizioni aperte prevedono l’inserimento in diverse sedi sul territorio nazionale:
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Milano (Lombardia)
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Padova (Veneto)
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Roma Ciampino (Lazio)
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Palermo (Sicilia)
L’azienda offre un contratto di assunzione diretta con una retribuzione annua lorda (RAL) compresa tra 28.000 e 33.000 euro.
Come inviare la candidatura
Gli interessati possono inviare la propria domanda di partecipazione visitando il sito ufficiale dell’ente e selezionando l’annuncio specifico per “Office Assistant Junior”. Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato per le ore 12.00 del 20 maggio 2026.