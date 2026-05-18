Concorsi Sicilia: attivo un nuovo bando nella provincia di Catania: il Comune di Maletto ha indetto una selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di funzionari amministrativi contabili. La ricerca è rivolta a candidati in possesso di una laurea idonea alle mansioni richieste e l’inserimento avverrà nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione.

Gli interessati hanno a disposizione alcune settimane per verificare il possesso dei requisiti e inoltrare la propria candidatura, dato che il termine ultimo per l’invio delle domande di ammissione è stato fissato per il 10 giugno 2026.

Concorsi Sicilia, Comune di Maletto: i requisiti

Per accedere alla selezione è necessario soddisfare una serie di requisiti generali previsti per l’impiego nelle pubbliche amministrazioni. Oltre alla cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, i candidati devono avere un’età non inferiore ai diciotto anni e non superiore al limite stabilito per il collocamento a riposo. Sono richiesti il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica alle mansioni e una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. Non possono partecipare coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato incompatibili con il pubblico impiego o che sono stati destituiti o dispensati da una precedente esperienza nella pubblica amministrazione. Completano il quadro generale il possesso della patente di guida di categoria B, la conoscenza degli strumenti informatici più diffusi e una buona conoscenza della lingua inglese.

Per quanto riguarda i titoli di studio specialistici, il bando ammette diverse tipologie di lauree. Tra le lauree magistrali sono considerati validi i titoli in Finanza, Scienze dell’Economia e Scienze economico-aziendali. Sono accettate anche le rispettive lauree specialistiche del precedente ordinamento, oltre alla classica laurea in Economia e Commercio conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario.

Concorsi Sicilia, Comune di Maletto: stipendio e contratto

Il vincitore della selezione pubblica riceverà l’inquadramento economico previsto dal recente rinnovo contrattuale. Lo stipendio annuo lordo è pari a circa 24.941,67 euro, in conformità con quanto stabilito per l’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione dal CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto ufficialmente il 23 febbraio 2026.

Concorsi Sicilia, Comune di Maletto: prove d’esame

Le procedure d’esame rispetteranno le regole più recenti introdotte in materia di concorsi pubblici. La commissione esaminatrice si riserva la facoltà di svolgere una prova preselettiva nel caso in cui il numero di domande pervenute risulti particolarmente elevato. La selezione vera e propria si svilupperà attraverso due prove successive, una scritta e una orale.

Il programma d’esame spazia su un ventaglio articolato di materie specialistiche e normative. Le prove si concentreranno sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, sulle norme di contabilità delle Autonomie locali e sull’armonizzazione dei sistemi contabili. Verranno verificati i principi dell’ordinamento istituzionale degli Enti Locali nella Regione siciliana, con focus su elezione, composizione e competenze degli organi. I candidati dovranno dimostrare nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e tributario, oltre a una profonda conoscenza del procedimento amministrativo, del diritto di accesso e del codice dell’amministrazione digitale in relazione alla riservatezza dei dati personali. Saranno oggetto di verifica anche la disciplina dei contratti pubblici, le norme sul pubblico impiego con i relativi codici di comportamento, i reati contro la pubblica amministrazione e la normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza. Infine, si accerteranno le competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese.

Come fare domanda

La trasmissione della candidatura deve avvenire esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma ufficiale inPA. Collegandosi al portale entro la scadenza del 10 giugno 2026, gli aspiranti funzionari potranno accedere alla pagina dedicata alla selezione del Comune di Maletto e avviare la compilazione del modulo online. Per completare la procedura è indispensabile autenticarsi con le proprie credenziali digitali come SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Durante le fasi di concorso è fondamentale disporre di una casella personale di Posta Elettronica Certificata per ricevere in modo sicuro le comunicazioni ufficiali dall’Amministrazione. Si ricorda inoltre che l’iscrizione comporta il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10,00 euro.

Tutti i dettagli specifici, i testi normativi di riferimento e le precisazioni sulle prove sono consultabili all’interno del bando ufficiale in formato PDF disponibile sul portale inPA, documento che invitiamo a visionare con estrema attenzione prima di procedere all’invio della candidatura. Tutte le successive comunicazioni in merito ai calendari delle prove e alle graduatorie verranno rese note tramite i medesimi canali digitali dell’ente e del portale nazionale.