Concorso Camera dei Deputati 2026: La Camera dei Deputati, uno dei due rami del Parlamento italiano, ha pubblicato un nuovo bando nell’ambito dei Concorsi Camera dei Deputati 2026, finalizzato all’assunzione di 20 ragionieri con profilo amministrativo, contabile ed economico. Si tratta di una delle selezioni pubbliche più rilevanti dell’anno per chi desidera intraprendere una carriera stabile nella Pubblica Amministrazione.

Concorso Camera dei Deputati 2026: Requisiti e profilo professionale richiesto

Il concorso è aperto ai laureati, anche con laurea triennale, in possesso di specifici titoli di studio in ambito economico, giuridico e politico-amministrativo. Tra le lauree ammesse figurano Scienze dell’economia, Scienze dell’amministrazione, Scienze politiche e Scienze dei servizi giuridici.

Oltre al titolo di studio, è richiesta una delle seguenti condizioni: abilitazione professionale (commercialista, revisore legale, consulente del lavoro) oppure un’esperienza documentata di almeno 24 mesi in attività contabili, fiscali o amministrative maturata negli ultimi cinque anni.

Il ruolo prevede attività legate alla gestione della contabilità, dei bilanci, dei pagamenti e dei processi amministrativi interni alla Camera dei Deputati, contribuendo al corretto funzionamento dell’istituzione parlamentare.

Concorso Camera dei Deputati 2026: Selezione, prove e stipendio

La procedura dei Concorsi Camera dei Deputati 2026 prevede una selezione per soli esami. In caso di alto numero di candidati è prevista una prova preselettiva a quiz.

Successivamente, i candidati affrontano tre prove scritte e una prova orale. Le prove riguardano diritto civile, commerciale, tributario, diritto del lavoro e contabilità pubblica, oltre a una verifica della lingua inglese.

Lo stipendio iniziale è di circa 46.000 euro lordi annui, con possibilità di crescita fino a oltre 70.000 euro nel corso della carriera. È previsto un periodo di prova di un anno, prorogabile, prima dell’assunzione definitiva.

Come presentare domanda e scadenze

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online entro il 7 giugno 2026 tramite la piattaforma indicata nel bando ufficiale. L’accesso avviene tramite SPID o CIE e richiede il pagamento di un contributo di segreteria di 15 euro.

La graduatoria finale resterà valida per 36 mesi, consentendo ulteriori assunzioni in caso di nuove disponibilità.