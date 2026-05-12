Concorso Ministero del lavoro: è in arrivo un bando nazionale per l’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, una procedura unica che coinvolgerà i Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mira a rafforzare i servizi sociali territoriali, sollevando gli enti locali dall’onere organizzativo e burocratico delle selezioni. Il primo passo ufficiale è stato compiuto l’8 maggio 2026, con la pubblicazione dell’avviso rivolto ai Comuni interessati ad aderire al progetto di reclutamento.

Perché un concorso unico nazionale?

La spinta verso questo nuovo concorso per assistenti sociali nasce dalla necessità di adempiere alla Legge di Bilancio 2021. La normativa ha stabilito i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), fissando standard precisi per il rapporto tra professionisti e popolazione:

1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti (livello essenziale);

1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti (obiettivo di servizio).

Per raggiungere questi parametri, il Ministero ha scelto la strada della centralizzazione: si farà carico delle spese di progettazione, della gestione delle prove e dell’intera macchina organizzativa, garantendo velocità e uniformità.

Concorso Ministero del Lavoro: come si svolgerà la selezione

Il reclutamento seguirà l’iter semplificato introdotto dalla recente riforma della Pubblica Amministrazione. Ecco i passaggi chiave:

Rilevazione del fabbisogno: Gli enti locali comunicano entro l’estate il numero di posti necessari. Bando unico: Sulla base delle richieste, il Ministero pubblicherà il bando ufficiale. Prove d’esame: Il concorso sarà gestito dalla Commissione RIPAM in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Assunzioni: Al termine delle selezioni, verranno pubblicate le graduatorie da cui i Comuni attingeranno direttamente per le firme dei contratti a tempo indeterminato.

Le prove d’esame si svolgeranno in modalità digitale (tramite tablet) e includeranno, come da normativa vigente, anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

Concorso Ministero del Lavoro assistenti sociali: quando esce il bando e dove trovarlo

Secondo le attuali tempistiche ministeriali, la pubblicazione del bando di Concorso Assistenti Sociali 2026 è prevista per l’autunno 2026.

I candidati interessati dovranno monitorare costantemente due canali ufficiali per l’invio della domanda:

Il portale ufficiale del reclutamento inPA (il punto di accesso unico per la PA);

Il sito web della Commissione RIPAM.

Requisiti previsti

Sebbene i dettagli specifici verranno definiti nel bando di prossima uscita, per partecipare sarà necessario possedere l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali, oltre alla laurea specifica nel settore (Servizio Sociale).

Per altri aggiornamenti su questo e altri concorsi in uscita si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.