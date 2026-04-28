Concorso Banca d’Italia: ufficialmente indetto un nuovo bando di selezione per l’assunzione di 50 profili tecnici specializzati nel settore Information and Communication Technology (ICT). Si tratta di un’importante opportunità lavorativa a tempo indeterminato per laureati che desiderano operare nella progettazione e gestione dei sistemi informatici del principale istituto bancario nazionale.
Per inviare la propria candidatura al Concorso Banca d’Italia c’è tempo fino al 28 maggio 2026. Ecco quali sono i requisiti, i profili ricercati e come prepararsi alle prove d’esame.
I profili ricercati nel Concorso Banca d’Italia
Il bando suddivide i 50 posti disponibili in tre diverse categorie professionali, con differenti livelli di responsabilità e competenze richieste:
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Profilo A: 10 Esperti ICT – Progettazione e realizzazione di sistemi e reti di telecomunicazione.
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Profilo B: 5 Esperti Cyber Security – Specialisti in difesa preventiva e proattiva (richiesta esperienza biennale).
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Profilo C: 35 Assistenti ICT – Supporto tecnico, manutenzione ed esercizio dei sistemi informatici.
La sede di lavoro principale per i vincitori del Concorso Banca d’Italia sarà il Centro Donato Menichella di Frascati (Roma), cuore pulsante dell’infrastruttura tecnologica dell’Ente.
Concorso Banca d’Italia: requisiti di partecipazione
Per accedere alla selezione, i candidati devono possedere i requisiti generali per i concorsi pubblici (cittadinanza italiana o UE, idoneità fisica, godimento diritti civili). Per quanto riguarda i titoli di studio, il Concorso Banca d’Italia richiede:
Per gli Esperti (Profili A e B)
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Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria (Informatica, Gestionale, Elettronica, etc.), Informatica, Fisica, Matematica, Statistica o Data Science.
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Punteggio minimo richiesto: 105/110.
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Solo per il Profilo B: Esperienza lavorativa documentabile di almeno 2 anni nel campo della sicurezza informatica.
Per gli Assistenti (Profilo C)
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Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria Industriale, Fisica, Informatica, Matematica o Statistica.
Come si svolge la selezione
L’iter selettivo del Concorso Banca d’Italia è rigoroso e mira a valutare non solo le competenze tecniche, ma anche le capacità logiche e linguistiche.
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Prova Preselettiva: Si attiverà solo se le domande supereranno le 2.500 unità. Consisterà in 60 quiz logico-matematici e di comprensione del testo (durata 75 minuti).
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Prova Scritta: Prevede due quesiti tecnici specifici per ogni profilo e un breve elaborato in lingua inglese su temi di attualità. La durata massima è di 5 ore.
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Prova Orale: Un colloquio tecnico volto a verificare le conoscenze applicative, la capacità di giudizio critico e la padronanza dell’inglese come strumento di lavoro.
Come presentare la domanda per il Concorso Banca d’Italia
La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica. Ecco i passaggi fondamentali:
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Accedere al portale ufficiale della Banca d’Italia dedicato alle carriere.
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Completare la registrazione sulla piattaforma.
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Inviare la candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 28 maggio 2026.
Per altri aggiornamenti sui concorsi attivi si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.