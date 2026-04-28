Concorso Banca d’Italia: ufficialmente indetto un nuovo bando di selezione per l’assunzione di 50 profili tecnici specializzati nel settore Information and Communication Technology (ICT). Si tratta di un’importante opportunità lavorativa a tempo indeterminato per laureati che desiderano operare nella progettazione e gestione dei sistemi informatici del principale istituto bancario nazionale.

Per inviare la propria candidatura al Concorso Banca d’Italia c’è tempo fino al 28 maggio 2026. Ecco quali sono i requisiti, i profili ricercati e come prepararsi alle prove d’esame.

I profili ricercati nel Concorso Banca d’Italia

Il bando suddivide i 50 posti disponibili in tre diverse categorie professionali, con differenti livelli di responsabilità e competenze richieste:

Profilo A: 10 Esperti ICT – Progettazione e realizzazione di sistemi e reti di telecomunicazione.

Profilo B: 5 Esperti Cyber Security – Specialisti in difesa preventiva e proattiva (richiesta esperienza biennale).

Profilo C: 35 Assistenti ICT – Supporto tecnico, manutenzione ed esercizio dei sistemi informatici.

La sede di lavoro principale per i vincitori del Concorso Banca d’Italia sarà il Centro Donato Menichella di Frascati (Roma), cuore pulsante dell’infrastruttura tecnologica dell’Ente.

Concorso Banca d’Italia: requisiti di partecipazione

Per accedere alla selezione, i candidati devono possedere i requisiti generali per i concorsi pubblici (cittadinanza italiana o UE, idoneità fisica, godimento diritti civili). Per quanto riguarda i titoli di studio, il Concorso Banca d’Italia richiede:

Per gli Esperti (Profili A e B)

Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria (Informatica, Gestionale, Elettronica, etc.), Informatica, Fisica, Matematica, Statistica o Data Science.

Punteggio minimo richiesto: 105/110 .

Solo per il Profilo B: Esperienza lavorativa documentabile di almeno 2 anni nel campo della sicurezza informatica.

Per gli Assistenti (Profilo C)

Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria Industriale, Fisica, Informatica, Matematica o Statistica.

Come si svolge la selezione

L’iter selettivo del Concorso Banca d’Italia è rigoroso e mira a valutare non solo le competenze tecniche, ma anche le capacità logiche e linguistiche.

Prova Preselettiva: Si attiverà solo se le domande supereranno le 2.500 unità. Consisterà in 60 quiz logico-matematici e di comprensione del testo (durata 75 minuti). Prova Scritta: Prevede due quesiti tecnici specifici per ogni profilo e un breve elaborato in lingua inglese su temi di attualità. La durata massima è di 5 ore. Prova Orale: Un colloquio tecnico volto a verificare le conoscenze applicative, la capacità di giudizio critico e la padronanza dell’inglese come strumento di lavoro.

Come presentare la domanda per il Concorso Banca d’Italia

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica. Ecco i passaggi fondamentali:

Accedere al portale ufficiale della Banca d’Italia dedicato alle carriere.

Completare la registrazione sulla piattaforma.

Inviare la candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 28 maggio 2026.

Per altri aggiornamenti sui concorsi attivi si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.