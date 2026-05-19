Disagi in vista per migliaia di residenti tra Catania, Gravina e Misterbianco. A causa di interventi di manutenzione straordinaria programmati da Sidra, nella giornata di giovedì 21 maggio si verificheranno interruzioni o forti cali di pressione nell’erogazione idrica.
I dettagli dell’intervento
La sospensione del servizio è legata alla necessità di sostituire un’elettropompa all’interno degli impianti di produzione. Le operazioni inizieranno alle ore 08:00 e proseguiranno fino alle ore 17:00. Secondo le stime dell’azienda, il servizio tornerà alla normalità in modo graduale nel corso della serata.
Le aree interessate
Il disservizio riguarderà nello specifico le seguenti zone:
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Catania: via Galermo (parte alta), via Sebastiano Catania (parte alta), via Como, via Pavia, via Brescia, zona Barriera e tutte le traverse limitrofe.
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Gravina di Catania: via Gramsci (parte bassa), via Fratelli Bandiera, via Etnea, via San Paolo, via Coviello, via Carrubella, via Oberdan, via Sanfilippo, via Fasano (limitatamente al civico 20) e tutte le traverse limitrofe.
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Misterbianco: via Poggio Lupo, via del Mandorlo (alcuni civici), via Della Zagara e via Belsito.
Si consiglia ai residenti delle aree interessate di provvedere a una adeguata riserva d’acqua prima dell’inizio dei lavori per limitare i disagi durante l’orario di sospensione.