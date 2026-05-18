Lunedì 18 maggio anche l’Università di Catania parteciperà alla Giornata Internazionale dei Musei, l’evento globale promosso dall’ICOM. Per l’occasione, i principali siti culturali dell’Ateneo resteranno aperti al pubblico con orari prolungati e un ricco programma di iniziative speciali.
Il tema scelto per l’edizione 2026, “Musei che uniscono un mondo diviso”, vuole mettere al centro il ruolo della cultura come spazio di incontro, dialogo e inclusione sociale, in perfetta sintonia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
I musei e gli eventi dei musei Unict
Di seguito tutti i dettagli, gli orari e gli appuntamenti nei musei della città:
- Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane: oltre al consueto turno della mattina (8:30-13:30), farà un’apertura straordinaria pomeridiana prolungando l’orario fino alle 20:00. In programma ci sono tre importanti appuntamenti: “museo delle parole che uniscono“, si tratta di un’attività interattiva in cui i visitatori potranno associare riflessioni ed emozioni agli oggetti in mostra; “Visita tattile e immersiva” un percorso sensoriale inclusivo, con una successiva passeggiata nel centro storico, riservato ai soci dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Catania. “La storia delle popolazioni della Sicilia”, un viaggio guidato alla scoperta dell’isola come storico modello di integrazione tra culture.
- Città della Scienza: la struttura sarà accessibile la mattina dalle 9:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00 (con l’ultimo ingresso consentito alle 19:00). Per entrambe le fasce orarie è necessaria la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite. Nella seconda parte della giornata sono previsti speciali percorsi guidati all’interno del Planetario, dedicati agli appassionati di astronomia.
- Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle: accanto alla regolare apertura mattutina, il museo naturalistico rimarrà aperto straordinariamente nel pomeriggio fino alle 17:30. Saranno organizzate visite didattiche rivolte a scolaresche e gruppi di visitatori per far conoscere il patrimonio zoologico della struttura. I biglietti si possono prenotare esclusivamente sul sito ufficiale del museo.
- Monastero dei Benedettini, Orto Botanico e Museo di Archeologia: in questi tre storici spazi dell’Ateneo l’appuntamento è dedicato all’educazione al patrimonio. Gli incontri e le attività di approfondimento saranno curati dagli esperti dell’associazione Officine Culturali.