Mercoledì 20 maggio, dalle 8:00 alle 18:00, saranno eseguiti indifferibili lavori di scavo finalizzati alla posa interrata di un elettrodotto in via Santa Sofia.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, l’Amministrazione comunale ha disposto un provvedimento temporaneo di circolazione che interesserà il controviale ovest di via Santa Sofia, in direzione sud, nel tratto compreso tra via S. Zanone e via Vittorio Consoli, circa 250 metri in cui sarà vietato il transito a tutti i veicoli, con l’unica eccezione dei residenti diretti a rimesse e aree private e dei mezzi di soccorso in emergenza.

Scatterà inoltre il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, con rimozione forzata dei veicoli.

Per limitare i disagi, il traffico sarà deviato nella corsia adiacente per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei lavori. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino a cessate esigenze.