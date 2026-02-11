Non capita spesso di leggere un primo cittadino che, invece di rimpallare le responsabilità agli uffici tecnici o alla fatalità, sceglie di chiedere scusa. Enrico Trantino, dopo il lunedì nero che ha paralizzato la Circonvallazione di Catania, ha deciso di metterci la faccia, riconoscendo il fallimento della macchina organizzativa in questa occasione.

Un risveglio difficile per Catania

Il Tondo Gioeni e le arterie limitrofe sono rimasti bloccati per ore, intrappolando migliaia di pendolari. Un mix di cantieri per il drenaggio, segnalazioni di potature fuori orario e un incidente hanno creato la tempesta perfetta. Ma al di là delle cause tecniche, il Sindaco ha voluto sottolineare il “dovere di rispondere” di chi sta al vertice dell’Amministrazione.

La promessa di chiarimenti

Trantino ha già attivato un’indagine interna per capire perché i mezzi pesanti occupassero la carreggiata (nonostante le rassicurazioni contrarie) e perché eventuali lavori di manutenzione del verde siano stati programmati nelle ore di punta. “Non è sensato”, ha ammesso con schiettezza, promettendo risposte entro domani.

Il messaggio su facebook di Enrico Trantino