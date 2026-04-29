Il Tondo Gioeni continua a essere uno dei punti più discussi e problematici della viabilità di Catania. Qui, sulla Circonvallazione etnea, si incrociano ogni giorno flussi di traffico intensissimi che collegano aree strategiche della città come via Etnea, Ognina, Misterbianco e la zona nord. In questo contesto già complesso, un recente sondaggio ha riacceso un dibattito mai davvero sopito: quello sul possibile ritorno del ponte abbattuto nel 2013. Il risultato è netto e significativo, perché la maggioranza dei cittadini intervistati si è detta favorevole alla sua ricostruzione, segno di un malcontento ancora forte rispetto alla situazione attuale.

Il sondaggio e la posizione dei cittadini: un sì che pesa sul dibattito urbano

Il dato emerso dal sondaggio rappresenta molto più di una semplice opinione: è il riflesso di un disagio quotidiano vissuto da migliaia di automobilisti. La maggioranza dei partecipanti si è espressa a favore del ritorno del ponte al Tondo Gioeni, ritenendo che la sua presenza originaria garantisse una migliore fluidità del traffico, evitando l’incrocio diretto dei flussi veicolari. Secondo questa visione, il cavalcavia permetteva di separare i movimenti in modo più efficiente, riducendo code e tempi di attesa.

Sarebbe fondamentale assicurare un presidio stabile da parte della polizia municipale soprattutto nelle ore di punta quando la densità di traffico diventa più insostenibile. Non mancano però opinioni contrarie, che difendono la scelta della rotatoria come soluzione più moderna e integrata nel tessuto urbano, anche se nella pratica i risultati percepiti da molti cittadini sembrano raccontare una realtà diversa.

Il caos della Circonvallazione: un nodo sempre più critico

La situazione attuale del Tondo Gioeni è spesso descritta dai cittadini come una vera “trappola” per il traffico. In particolare nelle ore di punta, la Circonvallazione si trasforma in un imbuto dove confluiscono migliaia di veicoli provenienti da direzioni diverse, con conseguenti rallentamenti e congestioni anche molto estese. Non è raro che piccoli incidenti o semplici manovre errate provochino blocchi a catena, con ripercussioni sull’intera viabilità cittadina. Ancora più grave è il fatto che, in alcune occasioni, anche i mezzi di soccorso si trovino in difficoltà nel raggiungere rapidamente le destinazioni, proprio a causa delle code chilometriche che si formano nella zona.

Dal ponte alla rotatoria: la svolta del 2013 e le sue conseguenze

Il cambiamento decisivo avvenne nel 2013, quando il ponte del Tondo Gioeni venne abbattuto dopo decenni di servizio. L’operazione fu avviata dal Comune di Catania, allora guidato da Enzo Bianco, nell’ambito di un progetto di riqualificazione della Circonvallazione e di trasformazione dell’incrocio in una rotatoria a raso. Prima della demolizione furono eseguiti interventi preparatori importanti, come la rimozione dell’asfalto, dei guard rail e delle strutture accessorie, fino all’abbattimento progressivo del cavalcavia tramite mezzi specializzati. L’obiettivo dichiarato era quello di migliorare la sicurezza e la gestione dei flussi, ma sin dai primi anni successivi emersero criticità significative, soprattutto legate alla capacità dell’intersezione di sostenere il volume di traffico quotidiano.

Un dibattito mai chiuso tra sicurezza, urbanistica e traffico

Oggi il dibattito torna con forza anche grazie alle proposte e alle analisi di alcuni tecnici che negli anni hanno seguito l’evoluzione del progetto. Tra questi, viene spesso ricordata l’idea di un sistema più ampio di gestione del traffico, che avrebbe dovuto includere non solo la rotatoria attuale, ma anche un secondo “tornare indietro” e un sottopasso tra via Caronda e via Battista Grassi, mai realizzati: ” Il progetto è incompleto. Un altro torna indietro doveva essere realizzato all’incrocio tra viale Odorico da Pordenone e via Battista Grassi, a pochi metri dal Tondo Gioeni. Non fu mai fatto anche perché doveva prendere parte di terreni privati attigui alla chiesa Nostra Signora di Lourdes. Il modello doveva ricalcare quanto fatto a Ognina, ma più in grande: un “rondò” molto ampio che parte dal Tondo Gioeni e termina appunto all’incrocio con via Grassi. Sarebbe stato a doppia corsia e avrebbe consentito di regolare il flusso delle auto che procedendo in direzione Ognina vogliono andare a Nesima. Per completare l’opera manca poi un altro accorgimento, ovvero un sottopasso che da via Caronda porta su via Battista Grassi,” spiega l’ingegnere D’Urso.

Negli anni della sindacatura di Umberto Scapagnini fu il tecnico delegato non solo alla gestione dei “poteri speciali” dati dal governo nazionale per il traffico, ma anche all’abbattimento dei ponti di Ognina e del Tondo Gioeni. Secondo queste visioni, solo un sistema completo e integrato avrebbe potuto garantire una reale fluidità. In assenza di questi interventi, la rotatoria resta un nodo fragile, spesso al limite della saturazione.

Il futuro del Tondo Gioeni: tra ricostruzione, sottopassi e promesse mai realizzate

Nel corso degli anni, il Tondo Gioeni è diventato il simbolo di un dibattito più ampio tra esigenze urbanistiche e realtà della mobilità quotidiana. Da un lato, la scelta della demolizione fu giustificata con la necessità di superare un’infrastruttura considerata obsoleta, progettata secondo norme sismiche e tecniche ormai superate e caratterizzata da fenomeni di degrado localizzato.

Dall’altro lato, però, diversi tecnici e osservatori hanno sostenuto che il ponte avrebbe potuto essere adeguato e rinforzato, evitando così la perdita di una struttura che garantiva la separazione dei flussi. Secondo queste posizioni critiche, la soluzione adottata sarebbe stata più una scelta urbanistica che una reale urgenza strutturale, e il risultato finale avrebbe finito per complicare ulteriormente la viabilità. È in questo contesto che il risultato del sondaggio assume un significato politico e sociale importante: il ritorno del ponte non è più solo un’ipotesi tecnica, ma una richiesta crescente da parte di una parte significativa della cittadinanza, che vede nel cavalcavia una possibile soluzione concreta a un problema quotidiano ancora irrisolto.