Ancora una mattinata di passione per gli automobilisti catanesi, rimasti intrappolati in quella che è diventata una vera e propria “trappola” d’asfalto. La Circonvallazione di Catania, in direzione Misterbianco, si è trasformata oggi in un lungo serpentone di lamiere, tra ingorghi chilometrici e la frustrazione dei pendolari.

La dinamica del blocco

A innescare il paralisi totale sarebbe stato, secondo le prime ricostruzioni, un autobus in avaria fermatosi proprio all’altezza dell’imbocco di via Santa Sofia. Un intoppo che, in un’arteria già satura, ha fatto collassare l’intero sistema viario della zona Nord. Il risultato? Code interminabili e i soliti, inutili, concerti di clacson a fare da colonna sonora al disagio cittadino.

Emergenza al Tondo Gioeni: ambulanza intrappolata

Il momento di massima criticità si è registrato ancora una volta nell’imbuto del Tondo Gioeni. In questo snodo nevralgico, la situazione è diventata allarmante quando un’ambulanza in emergenza è rimasta bloccata nel traffico. Il mezzo di soccorso ha dovuto faticare a lungo prima di riuscire a farsi varco tra le auto incolonnate, sollevando nuovamente interrogativi sulla gestione dei flussi e sulla sicurezza dei corridoi d’emergenza in città.