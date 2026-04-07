Hanno avuto inizio nelle ore notturne e in prosecuzione durante le prime ore del mattino, i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Messina, a Ognina. a partire dall’incrocio con Via Caruso (chiesa Santa Maria delle Grazie) fino all’innesto su Viale Ulisse in corrispondenza del civico n.6, per un tratto di circa un chilometro.

I lavori, stanno riguardando la completa scarifica del vecchio asfalto con quello di tipo drenante, la nuova bitumazione della pavimentazione stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la sistemazione delle caditoie trasversali per la captazione delle acque meteoriche.

La circolazione viaria è garantita con restringimento alternato della sede stradale.

I lavori sono finanziati con fondi europei Pon Metro Plus e Città Medie Sud 21/27.