La giunta comunale di Catania, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato un ambizioso piano strategico per la riqualificazione del tratto costiero tra Piazza Europa e Piazza Mancini Battaglia. Il progetto prevede un investimento complessivo di 57 milioni di euro, con l’obiettivo di trasformare il lungomare roccioso in un’area più accessibile e sostenibile.

Una visione di continuità e rigenerazione urbana

Il sindaco Trantino ha sottolineato l’importanza di una visione unitaria nel valorizzare il waterfront cittadino: “In una visione unitaria di valorizzazione del nostro waterfront abbiamo seguito direttrici strategiche con un impianto coordinato che vede protagonista la bellezza del nostro lungomare”. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione urbana che prosegue gli interventi realizzati con i fondi del PON Metro 2014-2020, come quelli che hanno interessato Piazza Europa, Piazza Sciascia e Piazza Nettuno. Tra gli obiettivi, c’è anche quello di migliorare il collegamento tra i quartieri Picanello, Rotolo, Guardia e il lungomare, riducendo la separazione tra città e costa.

Mobilità sostenibile e riqualificazione ambientale

Gli interventi previsti puntano a valorizzare i borghi marinari di Ognina e San Giovanni Li Cuti, attraverso il recupero delle caratteristiche urbane e naturali originarie. Si lavorerà anche per spostare le funzioni di accesso veicolare dal Viale Ruggero di Lauria al nuovo asse viario di Via Barraco, Rotolo e Viale Alcide De Gasperi, già previsto dal piano urbanistico vigente. L’assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi ha dichiarato: “Il Piano rappresenta un programma unico composto da quattro interventi sinergici alimentati da fonti finanziarie comunitarie e nazionali, con una dotazione complessiva di 57 milioni di euro e andrà a configurare, in 3 anni, tutta la zona del Lungomare, ridisegnando il volto dell’intero waterfront”. Il piano prevede anche la creazione di un parco lineare, l’incentivazione della mobilità dolce e l’incremento delle aree verdi, migliorando così la vivibilità e l’accessibilità dell’intera area.

Tra i progetti in fase di realizzazione vi sono nuovi parcheggi scambiatori e infrastrutture per il trasporto pubblico, che garantiranno una migliore connessione con la rete esistente, come le fermate della metro e della RFI.