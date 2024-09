In occasione della festività dedicata alla Madonna di Ognina, il piccolo molo del porticciolo di Ognina è stato sottoposto a un intervento di pulizia grazie all’iniziativa dell’associazione dei pescatori locali. Con un forte spirito civico e tanta buona volontà, i pescatori si sono impegnati a raccogliere i rifiuti accumulati nei mesi estivi, abbandonati da cittadini meno rispettosi dell’ambiente.

I festeggiamenti in onore della “Bambina di Ognina” sono già in corso e culmineranno in due momenti di grande tradizione. Sabato 14 settembre si terrà la suggestiva processione sul mare, accompagnata da uno spettacolo pirotecnico, mentre domenica successiva la statua della Madonna percorrerà le strade del quartiere, coinvolgendo l’intera comunità.

Oltre alla storica processione via mare di sabato e alla sfilata della statua per le vie del quartiere, prevista per domenica 15 settembre, il programma di quest’anno propone una serie di eventi religiosi, culturali e ricreativi che si snoderanno lungo tutto il periodo festivo.