Sono in corso i lavori per il ripristino della fontana monumentale del Tondo Gioeni, collocata sul muro in cemento che affaccia sulla circonvallazione di Catania. Realizzata nel 2018, la fontana è rimasta inattiva a causa di un grave guasto alle pompe di alimentazione. L’amministrazione comunale ha avviato l’intervento nelle scorse settimane, affidando la progettazione ai tecnici della Direzione Manutenzioni, data la complessità delle operazioni necessarie e l’importanza dell’opera.

Nuovo impianto e spostamento del quadro elettrico

Il piano di intervento include quindi, non solo la sostituzione delle elettropompe, ma anche il trasferimento del quadro elettrico, che in origine era stato installato in un punto inadeguato per l’accessibilità e la sicurezza. È prevista inoltre la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione del monumento, per restituire alla fontana anche il suo impatto scenografico durante le ore serali.

Fondi dalla tassa di soggiorno e fine lavori a settembre

Vista la scarsità di risorse nel bilancio comunale, l’amministrazione ha deciso di finanziare l’intervento con gli introiti della tassa di soggiorno. I lavori sono stati affidati con procedura d’urgenza il 26 giugno, con provvedimento firmato dal direttore delle Manutenzioni Salvo Leonardi, e sono cominciati l’8 luglio. La conclusione è prevista per i primi giorni di settembre, salvo eventuali imprevisti.