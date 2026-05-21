Concorsi pubblici in scadenza maggio 2026: il mese di maggio 2026 entra nel vivo con numerosi concorsi pubblici in scadenza che riguardano settori strategici come Polizia, sanità, finanza pubblica e alta tecnologia. Migliaia di posti disponibili in tutta Italia offrono nuove opportunità di impiego stabile nella pubblica amministrazione.

Vigili del Fuoco e Corte dei Conti: scadenza 22 maggio 2026

Tra i più rilevanti concorsi pubblici in scadenza figura quello del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che seleziona 8 vicedirettori informatici. Il profilo richiesto è altamente specializzato e rivolto a laureati in ambito tecnico e digitale.

Nella stessa data si chiude anche il concorso della Corte dei Conti, che mette a disposizione fino a 36-46 posti per funzionari nei settori giuridico, informatico e ingegneristico. Si tratta di una delle procedure più importanti per il controllo della finanza pubblica.

Concorsi pubblici in scadenza maggio 2026, Aeronautica Militare: 108 posti per ufficiali

Il 26 maggio 2026 scade il bando per i ruoli speciali dell’Aeronautica Militare, con 108 posti disponibili per ufficiali in servizio permanente nei settori armi, genio e commissariato.

Un’opportunità riservata a personale già formato o a candidati con titoli specifici, nell’ambito dei concorsi pubblici in scadenza legati alla difesa nazionale.

Banca d’Italia e sanità: scadenza 28 maggio 2026

Tra i bandi più attesi rientra quello della Banca d’Italia, che seleziona 50 tra esperti e assistenti ICT per il polo tecnologico di Frascati.

Nella stessa giornata si chiude anche il concorso dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per 76 posti tra infermieri e tecnici sanitari. In questo caso è richiesto anche l’accertamento del bilinguismo italiano-francese, requisito fondamentale per operare nella regione autonoma.

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Concorsi pubblici in scadenza maggio 2026, Polizia di Stato: 4.400 allievi agenti

Il 29 maggio 2026 rappresenta la scadenza più importante tra i concorsi pubblici in scadenza: il bando della Polizia di Stato per 4.400 Allievi Agenti.

Possono partecipare candidati diplomati under 26 e volontari delle Forze Armate. Si tratta del principale accesso alla carriera nella sicurezza pubblica italiana.