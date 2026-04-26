Assunzioni Trenitalia: la principale società di trasporto ferroviario in Italia ha dato il via a una campagna di recruiting rivolta a giovani talenti pronti a intraprendere un percorso professionale dinamico e innovativo.

Le selezioni sono aperte a neolaureati in Economia e Ingegneria, offrendo non solo un contratto solido, ma anche la possibilità di beneficiare dello Smart Working, in linea con le moderne esigenze di flessibilità e work-life balance.

Assunzioni Trenitalia: i profili ricercati

L’azienda punta su profili junior con spiccate capacità analitiche e orientamento ai risultati. In particolare, le ricerche si concentrano su:

Area Ingegneristica: Laureati in Ingegneria Meccanica, Elettrica, Elettronica, Gestionale, Civile o dei Trasporti. Le figure si occuperanno di pianificazione, manutenzione, gestione dei processi industriali o logistica.

Area Economica: Laureati in Economia, Finanza o discipline affini. I candidati saranno inseriti in ambiti quali il controllo di gestione, il marketing, il settore acquisti o le risorse umane.

Requisiti e Skill richieste

Oltre al titolo di studio, Trenitalia ricerca candidati con:

Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel);

Buona padronanza della lingua inglese;

Capacità di problem solving e attitudine al lavoro di squadra;

Flessibilità e curiosità verso il settore dell’alta velocità e del trasporto regionale.

Assunzioni Trenitalia: Smart Working

Il Gruppo FS è noto per l’attenzione al benessere dei dipendenti. Per queste posizioni è previsto un contratto di inserimento con percorsi formativi dedicati. Uno dei punti di forza dell’offerta è la possibilità di aderire a programmi di Smart Working, che permettono di alternare il lavoro in ufficio con la prestazione da remoto, riducendo gli spostamenti e migliorando la gestione del tempo libero.

Assunzioni Trenitalia: come candidarsi

Gli interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso il portale ufficiale di Ferrovie dello Stato. Ecco i passaggi da seguire:

Collegarsi al sito fsitaliane.it, sezione “Carriere”. Consultare l’elenco delle “Posizioni Aperte”. Selezionare l’annuncio relativo a Trenitalia per neolaureati. Inserire il proprio CV aggiornato e compilare i campi richiesti.

Scadenza: si consiglia di inviare la propria candidatura il prima possibile, poiché le selezioni vengono chiuse una volta raggiunto il numero di profili idonei.

Per restare aggiornati su altre opportunità lavorative, si consiglia consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.