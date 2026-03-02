Il settore bancario si rinnova e punta tutto sui giovani talenti. Intesa Sanpaolo ha ufficialmente aperto le candidature per la terza edizione di SLAM – International Graduate Program, un percorso d’eccellenza che offre un’opportunità rara nel panorama attuale: l’inserimento diretto con contratto a tempo indeterminato.
Il programma in sintesi
Il percorso inizierà il 1° luglio 2026 e non è un semplice stage. Si tratta di un piano di crescita accelerata della durata di 24 mesi che trasforma i neolaureati nei leader bancari di domani. Cosa include?
-
Formazione d’élite: In collaborazione con una Business School di prestigio mondiale.
-
Esperienza internazionale: Job rotation tra diverse funzioni aziendali, sia in Italia che all’estero.
-
Guida costante: Un mentor dedicato per supportare ogni passo della crescita professionale.
Al termine del biennio, i partecipanti entreranno stabilmente in aree strategiche come Tech & Data, Marketing, Comunicazione o Financial Governance.
Chi può candidarsi?
La vera novità di SLAM è l’apertura a qualsiasi ambito accademico: non serve essere laureati in economia per partecipare. I requisiti principali sono:
-
Titolo di studio: Laurea magistrale (o triennale + Master) conseguita dopo gennaio 2024.
-
Merito: Votazione di laurea elevata.
-
Lingue: Ottima conoscenza dell’inglese (minimo livello B2).
-
Attitudine: Grande potenziale e voglia di mettersi in gioco (l’esperienza pregressa non è obbligatoria).
Come funziona la selezione (100% in inglese)
Data la natura internazionale del programma, l’intero iter si svolgerà in lingua inglese e comprenderà:
-
Assessment online e test linguistico.
-
Contest Day finale: una giornata di sfida su business case reali per dimostrare il proprio valore sul campo.
Vuoi candidarti? Le informazioni complete e il form di invio CV sono disponibili nella sezione “Careers” del sito ufficiale di Intesa Sanpaolo.