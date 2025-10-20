Lavoro Catania: recentemente pubblicato un nuovo bando di concorso per diverse opportunità di lavoro in Sicilia. L’INGV è attualmente alla ricerca di diversi operatori tecnici da impiegare presso l’Osservatorio Etneo. Il ruolo prevede attività di supporto tecnico-logistico per la manutenzione di beni immobili e strumentali, oltre alla gestione dei magazzini.

Si ricorda che a disposizione si avranno solo due posti per operativi e le candidature dovranno essere inviate entro il 10 novembre 2025. Di seguito tutti i dettagli.

Lavoro Catania, i requisiti richiesti dall’INGV

Tra i requisiti necessari per poter inviare domanda vi sono:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi.

No tre candidati sarà richiesto il possesso del diploma di scuola superiore di primo grado (Licenza media) e una buona conoscenza e la lingua inglese e dell’informatica di base.

Lavoro Catania, le materie di concorso

Ai candidati sarà richiesto inoltre di svolgere sia una prova scritta che una prova orale.

Tra le materie della prova scritta figurano:

logistica e gestione di beni immobili e magazzini;

tecniche di assistenza a ditte di manutenzione e/o ricezione e trasmissione merci con corrieri;

tecniche di accoglienza e rapporti con pubblico.

Per quanto concerne la prova orale verterà sulle materie indicate per la prova scritta. In questa fase, verrà valutata anche la buona conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Lavoro Catania, come presentare domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro giorno 10 novembre 2025 ed esclusivamente in via telematica attraverso il portale inPa. Anche in questo caso sarà chiesto ai candidati di possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Si ricorda inoltre che per accedere alla piattaforma ufficiale inPa ogni candidato dovrà autenticarsi mediante SPID, o CIE o CNS.