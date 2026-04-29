Lavoro Sicilia: opportunità grazie ai recenti bandi pubblicati da Formez PA. Il Centro servizi per l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione ha indetto selezioni pubbliche per il reclutamento di 11 esperti laureati da inserire in progetti strategici legati alla digitalizzazione e all’efficienza amministrativa. Oltre all’Isola, si assume anche in Abbruzzo.

Profili richiesti e sedi di lavoro

Le selezioni mirano a individuare professionisti con diversi livelli di esperienza (seniority). Ecco il dettaglio dei posti disponibili, con particolare attenzione alle opportunità di lavoro in Sicilia:

Opportunità di lavoro in Sicilia (Catania)

Opportunità di lavoro in Abruzzo

Codice 0554/2026 – 1 Esperto in Programmazione Sociale: Laurea specialistica, oltre 10 anni di esperienza. Compenso fino a 123.480 € (30 mesi).

Codice 0553/2026 – 4 Esperti in Gestione Fondi UE: Laurea triennale, esperienza 3-7 anni. Compenso fino a 69.800 € (30 mesi).

Codice 0552/2026 – 4 Esperti Supporto PA: Laurea triennale, fino a 3 anni di esperienza. Compenso fino a 52.500 € (30 mesi).

Lavoro Sicilia Formez PA: requisiti generali per la candidatura

Per partecipare alle selezioni Formez PA, oltre ai titoli di studio specifici e alla seniority richiesta per ogni codice, è necessario possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di un Paese UE.

Godimento dei diritti civili e politici.

Assenza di condanne penali o procedimenti amministrativi ostativi.

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA.

Lavoro Sicilia Formez PA: come funziona la selezione

L’iter selettivo è snello e meritocratico. Non sono previste prove scritte tradizionali, ma la valutazione si articolerà in due fasi:

Valutazione dei titoli: Analisi del CV, del percorso accademico e delle esperienze lavorative maturate. Colloquio tecnico: Un’intervista finalizzata a verificare la conoscenza del contesto istituzionale e degli obiettivi del progetto specifico.

Lavoro Sicilia Formez PA: come candidarsi

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite il Portale inPA. Per accedere è necessario il possesso di credenziali SPID, CIE o CNS e di un indirizzo PEC attivo.

Le date da ricordare: