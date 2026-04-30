Lavoro Catania: due importanti realtà, Enel e Formez PA, hanno aperto le selezioni per l’inserimento di nuove figure professionali nel territorio etneo. Dalle opportunità per diplomati tecnici alle posizioni per esperti laureati con stipendi d’élite, ecco tutto quello che c’è da sapere per inviare la propria candidatura.

Lavoro Catania: assunzioni Enel

Enel ha avviato una campagna di reclutamento rivolta a figure operative per potenziare la rete elettrica in Sicilia. La ricerca è focalizzata su personale dinamico per ruoli di campo, fondamentale per la gestione delle infrastrutture energetiche locali.

I profili e i requisiti tecnici

La ricerca è aperta principalmente per Tecnici Elettrici e addetti alla rete. I candidati ideali devono possedere:

Titolo di studio: Diploma tecnico (periti elettrotecnici, elettronici o meccanici).

Competenze pratiche: Capacità di operare su impianti di distribuzione, manutenzione cabine e gestione della rete.

Attitudini: Propensione al lavoro di squadra, problem solving e disponibilità a interventi in reperibilità.

Requisito patente: È necessaria la patente di guida B per gli spostamenti sui cantieri del territorio catanese.

Per candidarsi in Enel, gli interessati devono utilizzare il portale ufficiale “Enel Careers“, caricando un CV aggiornato che metta in luce le competenze tecniche e l’eventuale possesso di attestati sulla sicurezza.

Più dettagli in questa pagina.

Lavoro Catania: selezioni Formez PA

Formez PA ha indetto bandi per 11 esperti da impiegare in progetti di ammodernamento della Pubblica Amministrazione. Per chi cerca lavoro a Catania, l’opportunità più rilevante riguarda la comunicazione istituzionale presso il Centro Direzionale Nuovaluce.

Dettagli del bando per Catania (Codice 0568/2026)

Posizioni: 2 risorse per il Progetto “SISTEMA COMPETENTE”.

Requisiti: Laurea (anche triennale) e un’esperienza maturata in comunicazione tra i 3 e i 7 anni.

Durata e Compenso: Il contratto ha una durata di 5 mesi con un compenso massimo di 12.500 euro .

Scadenza: La domanda deve essere inviata entro il 12 maggio 2026.

Altre posizioni e compensi record

Il bando Formez include anche profili di altissimo livello per progetti interregionali, con stipendi che rappresentano un’eccellenza nel settore pubblico. Per le figure con oltre 10 anni di esperienza (Seniority elevata), i compensi possono raggiungere i 123.480 euro per incarichi di 30 mesi, confermando l’importanza strategica di queste collaborazioni.

Per ulteriori informazioni si consiglia di cliccare a questo link.

Istruzioni per l’invio della candidatura

Mentre per Enel la selezione segue i canali aziendali privati, per le posizioni Formez PA la procedura è rigorosamente pubblica e telematica.

Le domande per Formez devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale inPA. Per completare l’operazione, i candidati devono essere in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Le scadenze sono imminenti: l’11 maggio per i profili di programmazione sociale e il 12 maggio 2026 per i profili di comunicazione a Catania.