Lavoro Enel: una delle multinazionali energetiche più importanti al mondo, offre opportunità di lavoro e prospettive di carriera sia per professionisti esperti sia per giovani in ingresso nel mondo del lavoro, con ruoli che spaziano dalla gestione delle reti elettriche fino al digital marketing e all’audit interno. Di seguito alcune delle posizioni aperte in azienda e dettagli utili sull’iter previsto per la selezione.

Lavoro Enel: tutte le offerte disponibili

Enel propone numerose opportunità per chi desidera entrare a far parte della multinazionale, con posizioni adatte a diversi profili professionali. Tra le principali posizioni disponibili su tutto il territorio italiano:

Addetti alla rete elettrica per la transizione energetica: un ruolo rivolto a diplomati interessati alla manutenzione e gestione delle reti elettriche a media e bassa tensione. Sono previsti affiancamento iniziale e formazione su sicurezza, strumenti digitali e tecnologie innovative. Tra i requisiti richiesti: diploma tecnico (elettrico, elettronico, meccanico o affini), patente B, buone doti relazionali, orientamento al cliente, problem solving. Offerto contratto a tempo indeterminato , con formazione continua, welfare aziendale e possibilità di crescita.

un ruolo rivolto a diplomati interessati alla a media e bassa tensione. Sono previsti affiancamento iniziale e formazione su sicurezza, strumenti digitali e tecnologie innovative. Tra i richiesti: diploma tecnico (elettrico, elettronico, meccanico o affini), patente B, buone doti relazionali, orientamento al cliente, problem solving. Offerto , con formazione continua, welfare aziendale e possibilità di crescita. Gridspertise – Key Account Managers per la sede di Milano: ruolo consistente nella gestione dei principali clienti business e supporto alla vendita di servizi energetici avanzati.

Regulatory Affairs and Advocacy Seniors per le sedi di Milano, Roma, Catania: figura addetta al monitoraggio della normativa, rapporti con istituzioni e supporto strategico alla compliance.

Altre offerte sono disponibili per la sede di Roma:

Social Media & Content Specialist: figura da inserire nel team Digital Marketing & Sales del settore B2C Global Retail. Tra i compiti previsti: sviluppo piani editoriali, creazione di contenuti, gestione campagne social (anche a pagamento), community management e collaborazione con influencer. Sono richiesti requisiti quali competenze in content marketing, conoscenza piattaforme social e strumenti come Meta Business Suite, ottime capacità comunicative, inglese fluente. Costituiscono un plus la conoscenza di Canva, Photoshop e CapCut. Viene offerto un contratto a tempo indeterminato , con lavoro ibrido, benefits aziendali e percorsi di crescita.

figura da inserire nel team del settore B2C Global Retail. Tra i previsti: sviluppo piani editoriali, creazione di contenuti, gestione campagne social (anche a pagamento), community management e collaborazione con influencer. Sono richiesti quali competenze in content marketing, conoscenza piattaforme social e strumenti come Meta Business Suite, ottime capacità comunicative, inglese fluente. Costituiscono un plus la conoscenza di Canva, Photoshop e CapCut. Viene offerto un , con lavoro ibrido, benefits aziendali e percorsi di crescita. Internal Auditor (L.68/99): Il ruolo prevede la valutazione dei rischi, audit interni, analisi delle segnalazioni di whistleblowing e monitoraggio della compliance. Richiesta laurea in discipline scientifiche (preferibilmente Economia o Ingegneria), buona conoscenza di Office, inglese fluente (spagnolo è un plus) e attitudine al lavoro di squadra. Offerto contratto a tempo indeterminato, formazione continua, benefits e un ambiente di lavoro inclusivo.

Lavoro Enel: Stage e Tirocini

Enel offre anche stage e tirocini rivolti a studenti universitari, master e neolaureati, permettendo loro di acquisire competenze tecniche e trasversali fondamentali per il futuro professionale. La durata varia dai 4 ai 6 mesi e include l’affiancamento da parte di un tutor aziendale. Possono candidarsi anche laureati in Psicologia che necessitano per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi. Questi programmi offrono un’esperienza formativa completa in un contesto innovativo e dinamico, permettendo di sviluppare talento e capacità operative all’interno di un’azienda globale.

Lavoro Enel: iter di selezione

Il processo di selezione in Enel prevede diverse fasi, diversificate in base al livello di esperienza del candidato. Si parte dalla valutazione dei CV pervenuti, seguita da una prima intervista telefonica per verificare la disponibilità del candidato e fissare il primo incontro. I giovani diplomati o neolaureati possono essere convocati a un Assessment Center, mentre per i candidati con esperienza è previsto un colloquio individuale volto ad approfondire competenze, esperienze pregresse e motivazioni. Il percorso include infine un colloquio tecnico per valutare le competenze specialistiche, assicurando che i candidati selezionati siano perfettamente in linea con le esigenze aziendali.