Concorsi INPS 2026: Sono in arrivo importanti novità per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione. I Concorsi INPS 2026 rappresentano una delle più grandi occasioni occupazionali previste per il prossimo anno, grazie al nuovo Piano dei fabbisogni di personale 2026–2028, contenuto nel PIAO pubblicato dall’Istituto il 28 gennaio 2026.

Il documento ufficiale prevede 6.882 nuove assunzioni, che interesseranno funzionari, assistenti, ispettori, dirigenti e profili altamente specializzati. Gran parte dei posti sarà coperta tramite concorsi pubblici, affiancati da mobilità, scorrimenti di graduatorie e progressioni di carriera.

Tutti i concorsi INPS previsti nel 2026

Secondo il Piano, 6.600 posti saranno assegnati attraverso procedure concorsuali e mobilità. Nel dettaglio, i Concorsi INPS 2026 includeranno:

358 ispettori di vigilanza tramite concorso pubblico;

2.207 funzionari per progettazione, erogazione e controllo servizi (mobilità e concorso);

134 funzionari tecnici;

1.002 funzionari sanitari;

88 funzionari informatici;

1.082 assistenti ai servizi;

26 assistenti tecnici;

248 assistenti informatici;

1.258 medici di I livello;

50 elevate professionalità (EP);

55 dirigenti amministrativi di II fascia;

43 professionisti legali;

8 professionisti statistico-attuariali;

ulteriori posti dedicati alla sede di Bolzano.

A questi si aggiungono 282 assunzioni tramite scorrimento graduatorie e 371 progressioni tra aree già previste dall’Istituto.

A chi sono rivolti i concorsi INPS 2026

I Concorsi INPS 2026 saranno aperti sia a diplomati (per il profilo di assistente) sia a laureati, anche con laurea triennale, per i ruoli di funzionario, ispettore e specialista. Le assunzioni riguarderanno sedi INPS distribuite su tutto il territorio nazionale, offrendo opportunità lavorative in tutte le regioni italiane.

Come si svolgeranno i concorsi INPS

Generalmente i concorsi INPS si svolgono per titoli ed esami e possono prevedere:

prova preselettiva;

prova scritta (anche unica);

prova orale.

Le prove saranno svolte con strumenti informatici, come tablet, e includeranno quasi certamente la verifica delle competenze informatiche e della lingua inglese, in linea con la riforma dei concorsi pubblici.

Dove consultare i bandi dei concorsi INPS 2026

I bandi ufficiali dei Concorsi INPS 2026 saranno pubblicati:

sul sito istituzionale INPS, nella sezione “Concorsi”;

sul portale inPA, dedicato al reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Come prepararsi ai concorsi INPS 2026

In attesa dei bandi, è possibile iniziare la preparazione studiando le materie più probabili, tra cui:

diritto amministrativo;

diritto costituzionale;

diritto del lavoro e legislazione sociale;

informatica e lingua inglese.

Per alcuni profili potrebbero essere richieste anche materie economiche o tecniche specifiche. I manuali dedicati verranno pubblicati dopo l’uscita ufficiale dei bandi.