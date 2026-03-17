Concorsi INPS 2026: via libera a una nuova e strategica fase di reclutamento per il 2026. Il piano di assunzioni prevede l’inserimento di 411 nuove unità di personale a tempo indeterminato attraverso concorsi pubblici che interesseranno l’intero territorio nazionale.
Questa selezione rappresenta un’occasione imperdibile per chi punta a un posto nella pubblica amministrazione, con profili aperti sia a diplomati che a laureati, in particolare nei settori tecnico e informatico.
Concorsi INPS 2026: suddivisione dei 411 posti
Le nuove assunzioni approvate dall’istituto mirano a potenziare digitalizzazione e infrastrutture. Ecco il dettaglio dei posti disponibili:
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248 assistenti informatici: profilo accessibile con il solo diploma, fondamentale per il supporto alla trasformazione digitale dei servizi.
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88 funzionari informatici: ruoli di alta responsabilità riservati ai candidati in possesso di laurea.
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26 assistenti tecnici: figure destinate al supporto delle attività operative e infrastrutturali (diploma).
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49 dirigenti di seconda fascia: posizioni apicali per la gestione e il coordinamento dell’ente.
Concorsi INPS 2026: requisiti di accesso
I requisiti per partecipare variano in base all’area professionale di riferimento:
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Area assistenti (tecnici e informatici): è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
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Area funzionari e dirigenti: è necessario il possesso della laurea (triennale o magistrale), secondo le specifiche che verranno indicate nei singoli bandi di concorso.
Tutti i vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato, beneficiando della stabilità lavorativa, delle tutele previdenziali e delle concrete possibilità di carriera offerte dall’INPS.
Concorsi INPS 2026: come presentare la domanda
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica. Gli aspiranti candidati dovranno monitorare il portale unico del reclutamento (inPA) e il sito ufficiale dell’INPS nella sezione “concorsi”.
Prove d’esame e scadenze
I singoli bandi, di prossima pubblicazione, forniranno i dettagli su:
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materie delle prove scritte e orali;
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eventuali test preselettivi;
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termini ultimi per l’invio della candidatura.
Questa è un’opportunità d’oro per entrare nella pubblica amministrazione con un ruolo qualificato. Per restare aggiornati e non perdere l’uscita dei bandi ufficiali, oltre ai canali istituzionali, si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.