La Sicilia dedica una giornata speciale al patrimonio culturale dell’Isola. In occasione dell’anniversario della scomparsa dell’archeologo Sebastiano Tusa, musei, parchi archeologici e luoghi della cultura regionali apriranno gratuitamente al pubblico.

L’iniziativa, promossa dalla Regione, sarà accompagnata da visite guidate, laboratori, aperture straordinarie e attività pensate per coinvolgere famiglie, studenti e appassionati di storia e archeologia.

Una giornata per valorizzare il patrimonio culturale

Secondo l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, la giornata rappresenta non solo un momento di ricordo, ma anche un impegno concreto per rendere sempre più accessibile il patrimonio dell’isola.

La figura di Tusa, studioso di fama internazionale e protagonista della ricerca archeologica siciliana, resta infatti un punto di riferimento per le politiche culturali fondate su tutela, studio e valorizzazione dei beni storici.

Aperture speciali e visite guidate nei musei

Numerosi musei e istituzioni culturali parteciperanno alla giornata con attività dedicate.

A Palermo, il Museo archeologico regionale Antonio Salinas proporrà una visita didattica gratuita alle proprie collezioni, mentre alla Galleria regionale di Palazzo Abatellis saranno organizzate visite guidate dedicate alle opere del museo e alla sella ricamata del Cinquecento recentemente esposta.

Sempre nel capoluogo siciliano, il Museo Riso ospiterà un incontro dedicato al progetto “Cantiere cultura e del contemporaneo” e una visita guidata alla collezione dell’artista internazionale Richard Long.

Al Palazzo Montalbo, sede del Centro regionale per la progettazione e il restauro, sarà invece possibile visitare la biblioteca specializzata e i laboratori di diagnostica e restauro.

Eventi nei parchi archeologici della Sicilia

Molti appuntamenti si svolgeranno anche nei principali parchi archeologici dell’Isola.

Il Parco archeologico di Segesta ospiterà il progetto “Cum grano salis”, che unisce archeologia, agricoltura e arte contemporanea con la semina simbolica di cinque ettari di terreno all’interno del parco.

Nel Parco archeologico di Selinunte sarà organizzata una visita guidata dedicata ai segreti della costruzione dei templi, mentre nel Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi gli archeologi accompagneranno i visitatori alla scoperta del quartiere ellenistico-romano e del Museo archeologico regionale Pietro Griffo.

Tra gli altri siti coinvolti figurano anche il Parco archeologico di Himera, Solunto e Iato e il Parco archeologico di Lilibeo, con visite guidate e incontri dedicati alla ricerca archeologica.

Iniziative tra mostre, cinema e archeologia

La giornata includerà anche eventi culturali e approfondimenti tematici.

Al Museo regionale di Storia naturale di Palazzo d’Aumale sarà organizzata una visita alla mostra dedicata ai pupi siciliani, mentre al Museo Agostino Pepoli è prevista una visita guidata alla mostra “Natività di Maria. Arte e tradizione a Trapani”.

Nel Parco archeologico di Selinunte sarà inoltre proiettato il docufilm “Un’Isola nel tempo” del regista Folco Quilici, dedicato alla storia e alla cultura del Mediterraneo.

Aperture e attività anche nel Catanese

Anche l’area etnea partecipa all’iniziativa: Il Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci aprirà straordinariamente al pubblico il Portico dell’Atleta, sito ipogeo situato in via Crociferi.

Tra gli altri appuntamenti in Sicilia figurano visite nei siti archeologici di Tindari, Milazzo, Capo d’Orlando e Patti, oltre a un cantiere archeologico aperto al pubblico nell’area di Gela.