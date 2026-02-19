Eventi Catania: weekend ricco di appuntamenti tra moda vintage solidale, teatro civile, visite guidate gratuite e arte contemporanea. Dalla riscoperta del passato alle riflessioni sul presente, la città si anima con iniziative che uniscono cultura, impegno e creatività.

Eventi Catania: Vintage Market solidale a Piazza Scammacca

L’abbigliamento vintage torna protagonista da Piazza Scammacca con un market dedicato al second hand e all’upcycling in perfetto stile anni ’80. Tra giacche, accessori e capi iconici, spazio anche alla solidarietà: una selezione speciale sarà messa in vendita per sostenere i Comuni di Furci, Santa Teresa e Niscemi colpiti dal ciclone Harry. L’evento propone anche un’esperienza gastronomica grazie ai cinque format presenti, con menu a base di carne, pesce, pizza, panini e piatti della tradizione. Un viaggio nostalgico tra moda e sapori, con uno sguardo concreto al territorio.

“Scecco, Cavallo e Re” al Teatro Coppola

Al Teatro Coppola – Teatro dei Cittadini va in scena “Scecco, Cavallo e Re”, spettacolo teatrale nato da un’idea dell’attrice messinese Monia Alfieri e prodotto dalla compagnia Castello di Sancio Panza con il supporto del Movimento No Ponte di Messina. La pièce affronta in chiave simbolica e satirica il tema del Ponte sullo Stretto, raccontando i meccanismi del potere attraverso una messa in scena vivace e ricca di riferimenti culturali, da Virgilio a Shakespeare. Dopo lo spettacolo è previsto un momento di confronto aperto con il collettivo Antudo – Catania. Le sottoscrizioni raccolte all’ingresso saranno devolute al Movimento No Ponte.

Eventi Catania, il labirinto ritrovato: visite gratuite al criptoportico dei Biscari

Domenica 22 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, l’Associazione Guide Catania propone visite guidate gratuite al criptoportico dei Biscari all’interno della Villa Bellini. Le partenze sono previste ogni 30 minuti dalle 9.30 alle 12.30, con ritrovo accanto alla fontana dei cigni. L’iniziativa coinvolgerà anche gli studenti del Liceo Scientifico Boggio Lera, in un simbolico passaggio di consegne tra guide esperte e future generazioni. Un’occasione per riscoprire uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti della città.

“Pyros: Fuoco e Materia”, la mostra di Jean Boghossian

Da Arionte Arte Contemporanea è visitabile “Pyros: Fuoco e Materia”, mostra personale dell’artista internazionale Jean Boghossian, curata da Giacomo Fanale. Il percorso espositivo esplora il fuoco come strumento creativo e linguaggio simbolico, capace di trasformare e incidere la materia. Tele e materiali compositi diventano superfici vive, segnate dalla combustione, in un dialogo costante tra controllo e imprevedibilità. La mostra, inaugurata il 31 gennaio, resterà aperta fino all’1 marzo, offrendo al pubblico catanese un progetto di respiro internazionale.