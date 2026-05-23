Trentaquattro anni dopo la strage di Capaci, il giudice Giovanni Falcone e la sua lotta contro mafia continuano a vivere, risuonando nelle coscienze del Paese. Domani, sabato 23 maggio 2026, in occasione dell’anniversario dell’attentato a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, la città di Catania si ritroverà sulla Scalinata della Legalità, nel piazzale antistante il Palazzo di Giustizia , per l’evento “Capaci di partecipare”.

Un momento collettivo di memoria, riflessione e partecipazione civile. Un incontro corale per ricordare il sacrificio di uomini e donne che hanno combattuto contro “Cosa Nostra”. Un’occasione in cui magistrati, notai e avvocati si ritroveranno insieme ai cittadini per affermare che la lotta alla mafia non appartiene soltanto alla storia, ma al presente e al futuro della nostra comunità.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Catania, dal Consiglio Notarile dei Distretti di Catania e Caltagirone e dall’Ordine degli Avvocati di Catania, prenderà il via alle 17:30 con la Marcia della Legalità promossa da Città Insieme e Agesci con la partecipazione degli scout catanesi.

La Scalinata della Legalità sarà allestita dagli studenti del Liceo Artistico “Emilio Greco”, mentre i ragazzi del coro e dell’orchestra “Musica Insieme a Librino”, insieme agli studenti coinvolti nel progetto, daranno vita a performance musicali e momenti recitati dedicati ricordando coloro che hanno combattuto per affermare i valori della giustizia e della libertà.

Durante la manifestazione si svolgerà anche la premiazione dei vincitori del concorso “Capaci di Partecipare” , promosso nell’ambito del Progetto Legalità dell’ANM e rivolto alle scuole del territorio, con l’obiettivo di stimolare nei più giovani una riflessione attiva sui temi della cittadinanza, della memoria e dell’impegno contro ogni forma di criminalità mafiosa.

Interverranno Francesco Curcio, Giulia Epaminonda, Magda Guarnaccia, Tiziana Laudani, Marco Minnella, Agata Santonocito, Lina Trovato e Vincenzo Vacirca. Special guests della serata saranno Patrizia Imperato ed Emilia Belfiore.