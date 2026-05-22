Traffico paralizzato e lunghissime code questa mattina lungo la tangenziale di Catania, nel tratto che attraversa l’area di Misterbianco. Secondo le segnalazioni giunte dal gruppo Facebook “Quelli della Tangenziale di Catania” Gli automobilisti, in direzione sud, si trovano di fronte a una situazione di forte criticità, causata dal verificarsi di più incidenti stradali che stanno rallentando pesantemente la circolazione.

La mappa in tempo reale segnala un rallentamento significativo in corrispondenza del tratto compreso tra Misterbianco e l’area adiacente al Centro Sicilia, con code che si sono formate a causa degli impatti. Oltre alla presenza di veicoli incidentati, il congestionamento è aggravato dal tipico afflusso veicolare della giornata, creando disagi considerevoli per chi è diretto verso Catania o lungo la direttrice principale.