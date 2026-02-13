CATANIA – Il maltempo non dà tregua alla Sicilia orientale e il Ciclone Ulrike presenta il suo conto più salato alla viabilità dell’isola. Dalle prime ore di questa mattina, l’autostrada A18 Catania-Messina è ufficialmente chiusa al traffico nel tratto compreso tra Giarre e Messina Tremestieri. La decisione, presa congiuntamente dal Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) e dalla Polizia Stradale, si è resa necessaria a causa dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche che rendono impossibile il transito in sicurezza.

Raffiche di burrasca e piogge torrenziali

A pesare sulla chiusura è soprattutto il vento di burrasca, con raffiche che superano i 100 km/h nei tratti più esposti. I viadotti della zona ionica, da decenni punti critici dell’infrastruttura, sono diventati trappole per i mezzi telonati e i veicoli leggeri, esposti a un altissimo rischio di ribaltamento. A questo si aggiunge la pioggia battente che, oltre a ridurre drasticamente la visibilità, ha causato diversi episodi di aquaplaning tra Fiumefreddo e Taormina.

Il comunicato del CAS

Si comunica in A18 ME-CT, LA CHIUSURA DEL TRATTO GIARRE TREMESTIERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, per avverse condizioni meteo.

Caos sulla Statale 114: traffico in tilt

Con l’arteria autostradale interdetta, l’intero flusso veicolare si è riversato sulla SS114 Orientale Sicula. Il risultato è una paralisi quasi totale della circolazione nei centri abitati di Giardini Naxos, Santa Teresa di Riva e Fiumefreddo.

I tempi di percorrenza tra le due città metropolitane sono triplicati: “Siamo fermi in coda da oltre un’ora all’altezza di Letojanni,” riferiscono alcuni automobilisti intrappolati nel traffico. Le forze dell’ordine sono impegnate a presidiare gli svincoli per deviare i mezzi pesanti verso aree di sosta sicure, nel tentativo di alleggerire la pressione sulla viabilità ordinaria.

Raccomandazioni ai cittadini

Le autorità invitano caldamente a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Per chi deve spostarsi tra Catania e Messina, si consiglia di monitorare i canali ufficiali del CAS e della Protezione Civile per aggiornamenti in tempo reale sulla riapertura dei caselli.