La Guardia di Finanza di Catania ha effettuato un maxi sequestro a Fiumefreddo di Sicilia, bloccando la vendita di oltre 90 mila prodotti di vario genere. Tra gli articoli confiscati figurano accessori di bigiotteria, prodotti per la cura della persona, decorazioni per la casa e l’auto, oltre a numerosi articoli dedicati al Carnevale. L’operazione rientra nei controlli mirati alla tutela della sicurezza dei consumatori e al contrasto della vendita di merce non conforme agli standard previsti dalle normative europee.

Prodotti privi di certificazioni di sicurezza

Il sequestro è avvenuto in un punto vendita di Fiumefreddo dove i finanzieri della compagnia di Riposto hanno individuato numerosi articoli sprovvisti delle indicazioni obbligatorie. Mancavano informazioni fondamentali come il Paese d’origine, il nome dell’importatore, i materiali impiegati, le indicazioni di sicurezza e le istruzioni in lingua italiana. Questi requisiti sono essenziali per garantire la tracciabilità e la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio e dovrà ora affrontare sanzioni amministrative che possono superare i 25 mila euro.