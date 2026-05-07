Ancora una volta la SS 121 è scenario di incidenti stradali. Nei pressi dello svincolo di Valcorrente, in direzione Catania, territorio di Belpasso, è avvenuto uno scontro tra un pullman e un camion, per fortuna senza gravi conseguenze, solo feriti lievi. Il traffico è in tilt e sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Locale e gli operari dell’Anas per regolare il flusso.